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2月多寶寶感冒流鼻涕有痰音...新手媽自責沒照顧好 網安慰：有抗體也是好事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文，稱自己2個多月的寶寶突然感冒，自己非常自責內疚。示意圖／ingimage
一名女網友發文，稱自己2個多月的寶寶突然感冒，自己非常自責內疚。示意圖／ingimage

新手爸媽在照顧新生兒時，需要時時刻刻留意寶寶是否健康，以防寶寶感冒。一名女網友發文，稱自己2個多月的寶寶突然感冒，自己非常自責內疚，「寶寶感冒看到鼻涕那麼黏我就好心疼」，於是詢問網友，到底要如何調適內疚自責的心情呢？

一名新手媽媽在Dcard發文，表示現在她的寶寶2個多月大，這幾天流鼻涕，鼻涕很黏還黃黃的，甚至開始有痰音，帶寶寶去看醫生結果說是「感冒」，要吃藥粉跟藥水，原PO對此很自責沒有把寶寶照顧好，她表示寶寶平日在上托嬰中心，假日不可避免的會跟家裡年紀稍大，讀幼兒園的孩子（也是常常感冒）接觸。

原PO向網友詢問，「如何增強小月齡寶寶抵抗力？」，並表示現在都會忍不住幻想住在「無菌室」養小孩，看到寶寶感冒就很心疼，但理性也知道這是養小孩一定會碰到的事，原PO也感嘆，幸好寶寶還是吃得好也睡得好，但到底要如何調適內疚自責的心情呢？

此文一出，熱心網友紛紛安慰原PO，並表示當增強寶寶抵抗力的方法就好，「雖然有說法小月齡的小孩，前幾個月都還有媽媽給的抗體，但是既然發生了，就當增強抵抗力的一種方法吧，相信孩子能戰勝病毒」、「托嬰感冒是必然，就像妳小時候也感冒過，感冒好了身體也會比較有免疫力」、「長更大還會有更多要擔心的事，現在這樣就不知所措可不行喔」。

也有網友分享自己寶寶生病的經歷，請原PO安心，「放寬心，我寶寶滿一個月的時候新冠肺炎，那時候嚇死，還好是輕症，很像一般感冒，但好了之後也是有抗體了，也是另一種好事」。

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