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她在家接案充滿分享欲但科技業男友下班卻「成乾屍」 網：多向溝通真的累

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友起初生氣男友下班後接話困難，但之後反省可能是自己太閒。 示意圖／ingimage
一名女網友起初生氣男友下班後接話困難，但之後反省可能是自己太閒。 示意圖／ingimage

日前一名網友在論壇透露自己是「極I」的人，很少出門，工作也是在家接案，因為家境不錯，無太多金錢壓力，便不會接過多的案，閒暇時會追劇、打遊戲、看書等，晚上男友下班回家時，原PO便會不斷分享今天的生活，但在科技業上班的男友，回家後聽原PO說話都會無法專注，原PO起初生氣，但後來看了網路節目後開始反省是不是自己太閒。貼文一出，引起熱議。

該名網友在Dcard以「是我太閒嗎？」為題發文表示，自己家境不錯，有一間家裡給的小套房，為了讓家境較辛苦的男友能省房租，原PO提議讓男友搬進家裡一起住，而男友為表心意，支付水電瓦斯費、日常生活開銷。

原PO也透露自己物欲低、家境不錯、「極I」，所以在家接案，且接的案量不多，閒暇時間會滑手機、追劇、看書、打遊戲，晚上男友下班回家後，原PO便會像「充飽電的人」，不停分享自己今天看的劇、書、新聞，以及對其的觀點與心得。

然而從事科技業的男友這時就會像「被迫出門社交的I人」，彷彿被工作般的人際互動榨乾一樣，不會主動與原PO講話，甚至聽原PO說話也會放空、已讀亂回，讓原PO常為此與男友吵架，而男友也不停道歉。後來原PO看了網路節目後，開始自省是不是自己太閒，也產生出去上班的想法，至少這樣晚上回家就能和男友一起變成「乾屍」，而不是只有一個人亢奮，但朋友聽了之後勸原PO別刻意出去上班糟蹋自己。

不少網友表示能理解原PO男友的辛苦，「我是在半導體工作的人，上班要跟主管、同事、工程師多向溝通是真的很累啊，尤其是要反覆一直講同樣的事情，但對方聽不懂時更是厭世，有時候就連公司通訊軟體的訊息我都不想讀不想回，雖然我自己住，但朋友打電話給我，我都是忽視根本不想接電話講話」、「的確大部分人上完班，只想回家當屍體，或是耍廢滑手機追劇，不然就是妳講話要像脫口秀一樣有趣，變相充電」、「他出門就要面對外人，回家就要面對妳，一天打兩份工一點也不輕鬆呀，妳自己也說兩個都I人了 怎變成I人在為難I人」、「上班、和人交流都很耗能呀，下班只想耍自閉躺著滑手機」，但也有人說只是雙方生活磨合不過來，「我不覺得這是自私，就是不適合而已」、「我覺得不是妳的錯，剛好別人跟妳不同頻率而已」。

有人則建議原PO能做的改變，「妳可以用空閒的時間去學習做料理，不管是鹹食還是甜食，這樣妳就可以在妳男友下班之後跟他分享這個食物順便幫他充電」、「何不研究幫男友馬殺雞舒緩壓力」、「完全是幾年前的我耶，我們目前這類的問題目前都達到平衡了，其中改變是我開始積極打線上遊戲並且在上面交朋友，第二是固定出門健身、上課跟教練聊，第三去學習任何想學的然後跟同學社交」。

兩性關係 男友

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