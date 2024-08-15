交友軟體約到念經男…摩鐵扯髮激戰完事 他「全裸打坐」嚇壞她

交友軟體上遇到的怪人無奇不有，一名妹子近日就透露她約到一名32歲射手座「佛經男」，兩人去汽旅愛愛激戰完後，對方竟然在房間全裸開始放佛經，甚至開始打坐起來，讓她直呼整場超像邪教，最後她只好自己趕快逃跑。

原po在Dcard論壇上表示，一開始滑照片看到男子長相還可以，通話了一下覺得談吐也行，語言能力很好她認為更加分，不過見面之後有點意外對方戴眼鏡看起來偏瘦，身高應該173-176公分之間，但看起來與網路上照片身形不太符合。

兩人見面吃完東西就到汽旅激戰，然而她認為對方床上功夫技術差，過程中還不斷扯她頭髮、搧她胸部，即便說不喜歡這樣，對方仍硬要。

雙方草草了事之後，他開始嫌棄她身材所以才表現不好，最後她請對方載她回家，他居然在房間全裸開始放佛經，並且打坐念經，還比一個看不懂的手勢，嚇得她先行開溜。

網友們看完此篇抱怨文後也留言「一個願打一個願挨啊，要約砲就要後果自負」、「佛經也太好笑，超度他射出來的東西嗎」、「是覺得約完表現不好有罪惡感所以念經嗎」、「我懂了，原來是超度party」、「他搞不好是裝的，妳要唸虔誠一點換他跑走」。

值得注意的是，亦有人起底該名男子似乎在染上性病後還持續在網路上約女生，出沒地點在台北，「我一直以為這種故意傳染是都市傳說…希望原po如果檢查平安可以回來通報一下」。

然而也有人疑惑想問原po：「其實我一直無法理解，見面後跟照片不符合的，當下為什麼還要繼續？可能是為了錢吧」。