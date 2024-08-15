相親結婚「相敬如賓」…夫被裁員提離婚 她淚喊「培養感情」盼挽回

結婚是終生大事，除了個性和物質需求要合適外，培養彼此的感情也是十分重要的一環。一名女網友發文求助，稱自己和老公結婚多年以來雖沒多恩愛，但「相敬如賓」，然而在老公被裁員後，卻突然和她提離婚，讓她格外錯愕，「可以不要離婚嗎？我們可以從現在開始培養感情啊」。

一名網友在Dcard發文，表示自己36歲，老公39歲，兩人是親戚介紹認識的，育有一個5歲的兒子。原PO描述她和老公的關係並不像熱戀中的情侶，反而更像是「相敬如賓」的關係，從不曾吵架，談事情都像在「開會」一樣，睡覺都是分房睡，但她並不覺得有什麼不好，過得很舒心。

近日，原PO老公被公司裁員，回家已經喝醉了，含含糊糊的說出自己這段時間的委屈，原PO擔心他出意外，躺在他身邊陪他，原PO覺得這種感覺很陌生，「已經記不得上一次這樣一起同床共枕是什麼時候了」。

但是隔天，老公在向原PO道歉後，卻遞出一張「離婚協議書」，並表示原本以為找一個不愛但也不討厭的人結婚，共組一個家庭是不錯的選擇，但他發現每次有心事時，並沒有人向他談心，還說了很多肺腑之言，「這個世界上他沒有朋友、沒有兄弟姊妹，連一個想要吐口水的人都沒有」。

原PO愣住了，她尷尬地拍了拍老公的肩，和他說：「可以不要離婚嗎？我們可以從現在開始培養感情啊」，然而老公還是希望原PO放他走。這次換成原PO哭了，她想挽救婚姻，已經寫一封信給老公，並詢問網友「應該怎麼處理比較好？」。

此文一出，立刻引起熱議，多數網友建議可以一起去諮商，「一起去諮商？他不想留在婚姻裡繼續挽救，如果是怕拖累妳=愛的很隱晦，如果是突然感受到戀愛的感覺=他心已不在」、「去諮商，或者給你們一個月的時間，去約會、去看電影，一起做晚餐之類，多點互動再來好好想想」、「我覺得你們可以先去婚姻諮商看看，說不定妳老公自己沒有意識到其實他對妳是有愛的，只是他不知道怎麼表達」。

不過也有網友建議，沒有「愛」的婚姻很難維持下去，「有愛的婚姻都很難堅持了，何況是沒愛的，建議原po也趁這機會想一想，自己對先生是愛還是只是習慣和依賴」、「如果試了這麼多年都沒有愛，那他的實話實說算錯嗎？」、「我覺得要讓他體驗一次真的離婚恢復單身，然後看他會不會發現原來他不想要離婚，俗稱失去才懂得珍惜」。