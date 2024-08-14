想替剛出生孩子辦帳戶存壓歲錢 她被告知1事嘆：當媽才知道的事

有些家長會在小朋友領到第一份紅包後，替他們開戶，把壓歲錢存進帳戶裡面。有位媽媽在網路上發文，原先準備幫孩子開戶，文件準備好才知道，原來政府早有要求升國中就一定要開郵局帳戶，讓她感嘆：「真的當媽了才知道一堆事！」

一名女網友在Threads上發文，自己原先準備幫孩子開戶，替他們存入壓歲錢，去郵局才知道原來政府有要求，一旦孩子升上國中後就一定要開郵局帳戶，且帳號會跟著小孩一輩子，方便政府匯入獎學金、補助款，原PO驚訝感嘆：「靠！真的當媽了才知道一堆事！」

不少媽媽們也在下方留言，有人在孩子出生後馬上就辦了帳戶，「小孩出生就先幫她辦銀行戶了，我得先找時間去幫她補開個郵局戶」、「我孩子兩歲我就帶父母證件去幫孩子在郵局開戶，雖然字寫得像毛毛蟲一樣」、「我兒子剛滿月我就開戶了，不過是用銀行」、「我是小孩出生後就去郵局開戶了，小孩收到的紅包都存這邊，然後存的第一筆費用是小孩出生的體重」。

也有人表示自己接近成年都還沒有郵局帳戶，「應該是每個縣市學校規定不一樣，我們是高中生學校才會要求你提供學生的郵局帳戶」、「身為一個21歲的大學生，到現在沒開過郵局」、「我到大學畢業都沒有郵局帳戶，政府有規定嗎？」

依據中華郵政全球資訊網網站介紹，若家長要替未成年小孩代辦開戶，應準備戶口名簿或戶籍謄本、第二身分證明文件及印鑑；及父母雙方國民身分證、第二身分證明文件。而成年人則可以憑國民身分證、第二身分證明文件及印鑑自行至郵局辦理。