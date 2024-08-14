孕媽咪漲奶冷知識你知道嗎？ 網友嘗試1招：先被外型逗笑了

剛生完寶寶的母親們有塞奶、漲奶的困擾嗎？有女網友遇到一名孕婦客人與她分享，對方說自己上一胎塞奶時，泌乳師建議「可以用高麗菜兩片敷著就好」，讓她感到很新奇，而專科醫師也解答：高麗菜冷敷法確實能舒緩脹痛。

一名女網友在Threads上發文，本身職業是美容師，有天在服務孕婦客人，客人告訴她自己上一胎塞奶時，泌乳師建議「妳的不是很嚴重，可以用高麗菜兩片敷著就好」，結果客人真的敷了兩次，短短半小時卻讓整個孕期都很通，讓她感到十分新奇，發文詢問真的有孕媽咪嘗試過嗎？

有自稱是護理師的網友回答，高麗菜內含有硫化物，敷在乳房上經皮膚吸收有緩解腫、改善發炎狀況。馬偕醫院乳房外科主治醫師江孟軒也提到，「用高麗菜冷敷法能舒緩漲痛，而冷敷完後，別忘了要繼續擠奶，將淤積的乳汁排出，才能有效改善塞奶情況」。若乳腺有明顯發炎狀況，出現高燒不退，則建議尋求醫師診治。

不少網友紛紛在貼文下方留言，「超級有用！我一開始還不相信，結果一天就見效了」、「是真的！韓國還有出高麗菜胸部敷膜」、「我在月子中心用過，真的通！」、「有，選外面那一層，越綠越有用。洗過、擦乾、敷上去，讚！」、「高麗菜真的很有用，但敷的時候看起來真的很蠢，笑到原本奶痛都忘光了」。

也有運氣較不好的媽咪們回應，高麗菜在自己身上沒見到任何效果，「我生完第四天漲成石頭奶，敷高麗菜完全沒用」、「生完漲到快發燒，什麼方法都試了包含高麗菜，一點屁用都沒有」、「應該無關～餵兩胎都有請泌乳師的媽媽路過」。

網友建議，脹奶較嚴重的話還是建議尋求泌乳師協助，比起坊間偏方，有專業人士幫忙較能更快舒緩不適，「我是去上月子中心的課，然後老師戳了一下我的奶就嚇到叫我趕快約，按摩完後真的順暢好多」。