買1廠牌休旅車送岳父遭嫌「掉身價」 還怒問：怎不送賓士？

許多夫妻會買給長輩孝親車代步，讓他們方便到各地旅遊、回診等等，不過日前一名網友抱怨，他們夫妻倆買給岳父一台凌志休旅車，沒想到岳父抱怨「怎麼不是賓士？」，貼文曝光後，許多網友回應「燒給他比較快」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，因為岳父需要車開，他跟老婆商量後，決定送一台凌志休旅車，沒想到岳父得知後，抱怨「怎麼不是送賓士？我的身份開凌志很掉價」，讓夫妻倆傻眼。

文章一出，許多網友為原PO抱不平，直呼「送他白眼」、「跟岳父說『賓士到時候我燒給你就好，還附駕駛』」、「燒給他吧，孝順一點」、「你就說『等中元節剛好燒給你』」、「他的身份應該自己買比較快吧」、「買賓士加長型送他，偶爾讓他去生命禮儀公司賺外快」、「用燒的給他，有得開就不錯了，還囉哩叭唆」。

Lexus（凌志）休旅車車款LBX的Active等級正式售價為129.9萬、Relax為143萬，賓士休旅車車型GLB 200為214萬，GLE 450 4Matic為409萬，隨著不同車款性能，價格也有落差，但兩品牌價格以Active跟GLB 200差別約略為84萬。