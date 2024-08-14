快訊

屏縣墾丁後壁湖海域意外 3潛水客溺水釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

男友紅粉知己跟她聊得來 女友事後翻手機竟發現「露骨對話」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現男友跟紅粉知己的露骨對話，崩潰表示「我太傻了」。示意圖／ingimage
一名女網友發現男友跟紅粉知己的露骨對話，崩潰表示「我太傻了」。示意圖／ingimage

兩人交往時，會希望眼中只有彼此，若這時有第三者介入，恐怕引來爭執。日前有位女網友抱怨，男友在網路上有位紅粉知己，兩人已經因為她吵架多次，原PO發現「男友跟紅粉知己聯合起來躲我」，讓她直言「覺得自己很傻」。

一名女網友在爆料公社」發文表示，男友認識一位網路上的紅粉知己4年了，而原PO跟男友交往一年來，每次都因這位紅粉知己吵架。男友表示跟對方從來沒有見過面，只是聊天聊得很來，而她也試著跟這名女生聊天，請女方和男友保持距離。後來因為男友跟別的女生走很近，這名粉紅知己還陪原PO一起罵男友。

不過原PO表示，「這一年來男友跟紅粉知己聯合起來躲我，昨天還看到她陪男友在罵我、，封鎖我，讓我覺得自己很傻，而且兩人的對話經常很露骨」。從對話擷圖看來，女方密原PO的男友喊「哥哥」，而男友回覆「是愛人」，讓原PO直呼「真的不該相信別人，尤其是男友的紅粉知己」。

文章曝光後，許多網友回應，「分手吧，早晚會出事」、「怎麼可能沒見過面？」、「是紅粉知己還是曖昧對象，妳要確定耶？」、「感覺對方是用假照片騙妳男友，一見面就破功了」。原PO也在留言處表示，「他們真的沒見過面，曖昧4年，女方還打死不見面，男友還可以玩成這樣，我也是醉了」。

一名網友發現男友跟紅粉知己的「露骨對話」。圖擷自爆料公社
一名網友發現男友跟紅粉知己的「露骨對話」。圖擷自爆料公社

分手 爆料公社

延伸閱讀

騎「買菜車」會不會怕被同學嘲笑？ 網友安慰：這種機車才強

醫師破解避孕迷思 失敗率低的其實是「這選項」

「房地產教父」淪色狼？正義姊抓包北捷當眾偷拍 臉書被灌爆本人親發聲

澳洲打工度假驚見背德一幕！「出軌沙發激戰」 女方事後淡定吐3字

相關新聞

她高燒39度看診快暈倒…超摳男友不願幫付醫藥費 網勸：別考慮婚姻

一名女網友與34歲的男友交往一年半，雖然相處戀愛感滿滿，但男友很吝嗇，只會在節日請吃大餐，直到最近發高燒要去看醫生，去診所時發現錢不夠...

男友紅粉知己跟她聊得來 女友事後翻手機竟發現「露骨對話」

兩人交往時，會希望彼此眼中只有對方，若這時有第三者介入，恐怕引來爭執。日前有位女網友抱怨，男友在網路上有位紅粉知己，兩人已經因為她吵架多次，原PO發現「男友跟紅粉知己聯合起來躲我」，讓她直言「覺得自己很傻」。

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

夫外遇買春…父母怪她懷孕不給碰 她崩潰喊累：一點依靠也沒有

老公嫖妓被抓到，親生爸媽卻怪妳，這樣荒謬的情境妳可以想像嗎？一名網友在Dcard分享自己的親身經歷。表示發現嫖妓以後想要提告，沒想到自己的爸媽不但不挺她，還怪原PO不給碰。

懷孕2個月「暴吃」被家人狂念 她哀怨：為何孕婦當得那麼委屈

孕婦懷孕後為了肚子中的孩子能夠健康，通常會選擇食用健康的食物。一名女網友發文稱，自己懷孕之後食量變大，隨時都想吃東西，甚至「吃太多」被家人念，最後只能偷偷躲起來吃，「之前沒懷孕，吃會被念，現在懷孕，反而念的更凶」。

父母離婚雙向照顧好累…40歲單身女嘆沒休息時間：感覺自己被綁住

父母年老後，孩子們往往要承擔撫養的責任，如果分居，照顧起來將更不方便。一名女網友發文抱怨，稱自己的爸媽離婚後分居，由於兩人年事已高，她經常要兩地奔波照顧，疲憊地直言：「才40歲感覺自己已經被綁住了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。