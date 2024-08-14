男友紅粉知己跟她聊得來 女友事後翻手機竟發現「露骨對話」

兩人交往時，會希望眼中只有彼此，若這時有第三者介入，恐怕引來爭執。日前有位女網友抱怨，男友在網路上有位紅粉知己，兩人已經因為她吵架多次，原PO發現「男友跟紅粉知己聯合起來躲我」，讓她直言「覺得自己很傻」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，男友認識一位網路上的紅粉知己4年了，而原PO跟男友交往一年來，每次都因這位紅粉知己吵架。男友表示跟對方從來沒有見過面，只是聊天聊得很來，而她也試著跟這名女生聊天，請女方和男友保持距離。後來因為男友跟別的女生走很近，這名粉紅知己還陪原PO一起罵男友。

不過原PO表示，「這一年來男友跟紅粉知己聯合起來躲我，昨天還看到她陪男友在罵我、，封鎖我，讓我覺得自己很傻，而且兩人的對話經常很露骨」。從對話擷圖看來，女方密原PO的男友喊「哥哥」，而男友回覆「是愛人」，讓原PO直呼「真的不該相信別人，尤其是男友的紅粉知己」。

文章曝光後，許多網友回應，「分手吧，早晚會出事」、「怎麼可能沒見過面？」、「是紅粉知己還是曖昧對象，妳要確定耶？」、「感覺對方是用假照片騙妳男友，一見面就破功了」。原PO也在留言處表示，「他們真的沒見過面，曖昧4年，女方還打死不見面，男友還可以玩成這樣，我也是醉了」。