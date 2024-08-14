她高燒39度看診快暈倒…超摳男友不願幫付醫藥費 網勸：別考慮婚姻

一名女網友與34歲的男友交往一年半，雖然相處戀愛感滿滿，但男友很吝嗇，只會在節日請吃大餐，直到最近發高燒要去看醫生，去診所時發現錢不夠，沒想到男友居然也不願意幫忙付，讓她超傻眼。

該名網友在Dcard表示，雙方以結婚為前提交往，「相處時都很有戀愛感，幾乎天天膩在一起，家事也都很勤勞的在做，也很少吵架」，但一直都知道對方很摳，可是有時又會大方一下，可能一年一次某個節日會請吃大餐。

原Po指出，近日她發高燒跟男友說要去看醫生，因為是假日很少有診所開，查了一間有經營的診所，只好頂著正中午的太陽，騎車上路感覺都快暈倒了，好不容易到了現場才發現是自費診所，剛好她錢帶不夠，沒想到男友卻絲毫沒有要幫忙出一下的意思。

因此她選了另一間診所，怎料一測竟高燒39.8度，診斷出得A流，醫生說有一種1600元的藥吃2天就會好，另款是1000元的藥吃一周，或吃一般健保感冒藥，最後因為錢不夠，所以她選擇健保藥。

而男友就全程站在一旁，但也沒有要幫她出錢，讓原Po痛批「我真的不懂我們兩個在一起到現在，也都是以結婚為前提，但你居然連這點醫藥費都不願意幫我出，寧可我發高燒然後在大太陽底下跑來跑去找診所？然後看我這麼不舒服也不會想要我趕快好起來？」。

儘管男友澄清自己有要付的意思，但原Po表示「突然很不懂為什麼不是一開始就先問我說妳差多少？為什麼不是一開始就願意幫忙負擔？而是要等我反應出來才願意負擔？」。

原Po感嘆，每次感冒都是她提起，男友才帶她去看，到診所還要自己填資料掛號，「我看其他情侶男生都是叫女生先坐在旁邊休息，然後男生去排隊掛號」。

文章曝光，網友們紛紛勸離，「如果是金錢觀不合，說真的婚姻很難熬的，若是單純沒錢，那真的先不要考慮婚姻」、「我覺得他不是很在乎你的身體狀況，如果你很在意這一點，可以分了」、「這種可以放手了 ，他不懂得怎麼愛人，妳也不懂被愛是什麼」。