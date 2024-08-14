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照顧鼻塞寶寶遭夫罵「智障」…她嘆生子後更易吵架 網怒：根本家暴男

聯合新聞網／ 綜合報導
一名新手媽媽發文抱怨，丈夫和她在照顧寶寶時經常為一些瑣碎的事吵架。示意圖／Ingimage
一名新手媽媽發文抱怨，丈夫和她在照顧寶寶時經常為一些瑣碎的事吵架。示意圖／Ingimage

新手父母除了要學習如何照顧孩子外，更要在忙碌之餘，學習如何管控自己的情緒。一名新手媽媽發文抱怨，她的老公和她在照顧寶寶時經常為一些瑣碎的事吵架，甚至暴怒罵她是「智障」。對此，網友紛紛留言指責她的老公，「沒耐心又粗魯暴力，好可怕」。

一名女網友在Dcard發文，表示寶寶目前兩個月大，因為沒請育嬰假所以送寶寶去托嬰中心，近日寶寶鼻塞嚴重，原PO就請老公幫寶寶吸鼻水，原PO負責固定寶寶頭部，由於寶寶大哭，老公叫原PO遮住寶寶嘴巴，但她下意識覺得遮嘴巴很危險，因此只有把手懸空擋在嘴巴上，沒想到老公突然勃然大怒，罵原PO是不是「智障」，連遮聲音都不會。

隨後原PO老公拿來毯子，原PO也只有固定寶寶頭部，以為這樣就能幫寶寶吸鼻涕，未料老公整個抓狂，直接把吸鼻器甩到牆上碎掉，並大罵原PO：「到底有沒有要遮？有沒有要幫忙？那麼厲害不會自己吸？」嘴上還在一直罵，原PO只能安撫受到驚嚇哭鬧的寶寶，然後偷偷流眼淚。

原PO透露，後來送寶寶去托嬰中心，因為她不太會開車，只能由老公開車接送，結果老公直接嗆原PO：「要不要去練習開車啊」，原PO當即表示之後會去練習，但現在還是要送去托嬰中心，老公卻直接叫她滾，說他懶得理原PO，讓原PO感到十分委屈「也覺得自己是不是真的很沒用」。

此文一出，立刻引起熱議，網友們紛紛為原PO打抱不平，認為老公太過分了，「這種鳥個性，真的是生了小孩後才顯現出來？」、「你老公真的是爛得有剩，你沒有錯，寶寶這麼小會哭正常」、「你的個性是不是偏軟弱？你老公脾氣真的有夠爛」、「這後面絕對會家暴的吧，小孩那麼小就這樣瘋癲以後還得了？」。

也有網友安慰原PO，勸她調整好心態，「孩子剛出生，家裡多了新生兒，從兩人生活到三人生活會有一段磨合期，無論大人或小孩都需要適應這個變化，看得出來你先生還沒調適好，我覺得你先穩定你情緒，調整好自己的心態」、「你老公情緒控管有問題，建議你好好保護自己跟小孩」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 托嬰 新手媽媽 育兒

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