軍官丈夫亡…公公喊撫卹金都給媳婦又反悔 內行秀法條：別放棄權益

深愛的丈夫過世不久，公公就急著來搶財產？一名網友在毒姑九賤婆媳討論區訴苦，自己的軍人丈夫因公過世，公公在告別式刻意宣布撫卹金都歸原PO母女，但真正要分財產的時候又反悔，還開始指責她的種種不是。

原PO表示，告別式時她抱著3歲女兒痛哭流涕，卻不知道為什麼公公要當著長官弟兄及原PO父親面前強調「能領到的撫卹都給原PO母女」，聽到公公的承諾時，她心裡曾流過一絲溫暖。沒想到等真正要分配財產時，公公不但反悔，還要開始怪罪她嫁過來的種種不是，大事小事都能抹黑她。

原PO表示因為自己的家庭遭逢劇變又心思混亂，根本沒辦法想太多，但父親快被氣瘋了，已經很心疼她們母女往後的日子，現在夫家還來欺負她。她坦言，公公的作為讓她身心俱疲的心理狀態雪上加霜，明明當眾說大話的是公公，為什麼反悔倒霉的是自己，變成了最大的罪人，面對茫茫未來，公公還來落井下石的羞辱她。

貼文曝光吸引上百位網友留言，不僅表示心疼也建議原PO硬起來走法律途徑，「真心疼妳，那些撫卹本來就是妳和孩子的」、「切割婆家，然後走法院爭遺產」、「妳們母女倆是繼承人，但不要跟公婆同住，否則妳就有扶養的義務！拿著賠償跟女兒開啟新的生活吧」、「法規規定配偶第一順位」。

有網友補充詳細法規，依照《軍法撫卹條例》第4條規定，領受撫卹金之遺族「父母、配偶、子女」為同一順位，「同一順序有數人無法協議時，其撫卹金應平均領受」。有人也提醒原PO別放棄自身權益，「不管是撫恤金或是遺產，就按照法律規定，妳跟女兒該拿多少就拿多少」。