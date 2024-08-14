快訊

墾丁後壁湖海域意外 3潛水客溺水釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫外遇買春…父母怪她懷孕不給碰 她崩潰喊累：一點依靠也沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友提到她懷孕期間老公嫖妓，父母竟還力挺。懷孕示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
一名女網友提到她懷孕期間老公嫖妓，父母竟還力挺。懷孕示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

老公嫖妓被抓到，親生爸媽卻怪妳，現實中竟有如此荒謬的事情？一名網友在Dcard分享自己的親身經歷，她說發現丈夫嫖妓後想要提告，沒想到自己的爸媽不但不挺她，還怪原PO不給碰。

文章中原PO詳述自己經歷過的悲慘遭遇，發現老公外遇跟嫖妓時自己已有孕在身，而且寶寶都快出生了。她原本打算離婚把寶寶也給先生，卻被父母回答嫖妓很正常，沒有感情，男人就是這樣，而跟其他女同事只是曖昧階段不是小三，甚至強調跟同事一定「沒什麼」才會去嫖妓。

就連母親也沒有要幫原PO說話，認為是她自己工作太忙才讓老公跟女同事感情好，懷孕不讓老公碰才導致對方走投無路去嫖妓。甚至還跟原PO說離婚會害她老年憂鬱症，在朋友圈抬不起頭，跪著求原PO別離婚和拋棄孩子。

當原PO想提告時，父親居然打電話吼她，不解為什麼要把事情搞大，摧毀好好的家。就算現在原PO沒有離婚讓媽媽來照顧小孩，只要她在外面工作比較忙或是交際應酬，媽媽時不時就懷疑原PO是不是想報復老公也搞外遇，不僅奪命連環call、瘋狂傳寶寶的照片，回家還會用很恐怖的臉告誡原PO本身是有家室的人。反觀先生半夜想去哪就去哪，媽媽都覺得沒問題。種種壓力讓原PO累得喘不過氣，怨道「我好累好煩好崩潰，人在異鄉一點依靠也沒有」。

貼文曝光後不少網友震驚留言道「面子比女兒的幸福重要，什麼鬼話都說的出來」、「什麼奇葩父母，妳還聽話更奇葩」、「婚姻是妳的，生活是妳在過的，不是長在別人嘴上的」、「好爛的娘家」、「妳只能想辦法救自己了」、「老婆辛苦在懷孕，還要經歷生產的痛…真的不明白，還會有人會說這種白癡的話」。

外遇 父母 親子關係

延伸閱讀

妻譏「沒法讓我懷孕」染小王搞大肚 夫也找小三撕破臉

父女戀婚外情！6旬老闆出軌女員工、露骨短訊被公開 妻怒告索賠

在愛情裡不被愛的才是第三者？心理師盤點12種不同類的小三，你遇過哪一種？｜元氣網

夫妻24小時在一起難外遇…她憑空得性病 醫：這場所可能感染

相關新聞

她高燒39度看診快暈倒…超摳男友不願幫付醫藥費 網勸：別考慮婚姻

一名女網友與34歲的男友交往一年半，雖然相處戀愛感滿滿，但男友很吝嗇，只會在節日請吃大餐，直到最近發高燒要去看醫生，去診所時發現錢不夠...

男友紅粉知己跟她聊得來 女友事後翻手機竟發現「露骨對話」

兩人交往時，會希望彼此眼中只有對方，若這時有第三者介入，恐怕引來爭執。日前有位女網友抱怨，男友在網路上有位紅粉知己，兩人已經因為她吵架多次，原PO發現「男友跟紅粉知己聯合起來躲我」，讓她直言「覺得自己很傻」。

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

夫外遇買春…父母怪她懷孕不給碰 她崩潰喊累：一點依靠也沒有

老公嫖妓被抓到，親生爸媽卻怪妳，這樣荒謬的情境妳可以想像嗎？一名網友在Dcard分享自己的親身經歷。表示發現嫖妓以後想要提告，沒想到自己的爸媽不但不挺她，還怪原PO不給碰。

懷孕2個月「暴吃」被家人狂念 她哀怨：為何孕婦當得那麼委屈

孕婦懷孕後為了肚子中的孩子能夠健康，通常會選擇食用健康的食物。一名女網友發文稱，自己懷孕之後食量變大，隨時都想吃東西，甚至「吃太多」被家人念，最後只能偷偷躲起來吃，「之前沒懷孕，吃會被念，現在懷孕，反而念的更凶」。

父母離婚雙向照顧好累…40歲單身女嘆沒休息時間：感覺自己被綁住

父母年老後，孩子們往往要承擔撫養的責任，如果分居，照顧起來將更不方便。一名女網友發文抱怨，稱自己的爸媽離婚後分居，由於兩人年事已高，她經常要兩地奔波照顧，疲憊地直言：「才40歲感覺自己已經被綁住了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。