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每月給8萬、付頭款！富二代開6條件相親「1原因」秒被打槍 大嘆：誰說錢能彌補

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有位富二代表示，他最近相親，給了6個不錯的條件要找對象，但卻因為「身高太矮」被打槍拒絕，讓他哭笑不得。 圖／pakutaso
近日有位富二代表示，他最近相親，給了6個不錯的條件要找對象，但卻因為「身高太矮」被打槍拒絕，讓他哭笑不得。 圖／pakutaso

每個人對於選擇另一半的條件都不相同。近日有位富二代表示，他最近接受親戚的安排相親，給了6個不錯的條件要找結婚對象，對方是152公分的可愛女生，但卻因為「1原因」被打槍拒絕，讓他哭笑不得。

一名富二代在臉書社團「匿名公社」發文表示，他因為本身個性內向，所以很少接觸女生，最近因為考慮未來要結婚，接受親戚的安排相親，並且給出了6個不錯的條件給另一半。

條件為：

1、每個月會給女方6-8萬的零用錢。

2、一年出國2次。

3、未來想買房子可以合買，會支付頭期款

4、孩子生不生可以討論。

5、自己名下有3間房，所以不用跟公婆住。

6、如果會開車，會買一台車給代步用。

原PO說，自己身高是162公分，對方則是152公分的可愛女生，結果因為身高因素，女方想都沒想就直接打槍拒絕，讓他哭笑不得，也無奈嘆「有史以來第一個因身高而被拒絕，所以到底是誰說錢可以彌補一切的」。

此文一出後，不少人也認為，「162比很多女生都矮吧」、「這身高即使有10億我也不考慮，我要嫁愛情，不是金錢，錢可以自己賺，但是每天睜開眼看到一個身長跟我差不多的男人，我真的會憂鬱」、「這不能怪女方，畢竟從優生學角度來看她是對的」。

也有人指出，「你的缺點一定不是只有身高」、「確定是身高？不是長相？」、「會不會是你態度問題？」、「會不會因為女方家境更好？」、「有問題的，肯定不只身高」、「應該是你沒有燃燒小宇宙，爆發出鈔能力」。

出國旅遊 富二代 相親 頭期款

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