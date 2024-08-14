懷孕2個月「暴吃」被家人狂念 她哀怨：為何孕婦當得那麼委屈

孕婦懷孕後為了肚中孩子能夠健康，通常會選擇食用健康的食物。一名女網友發文稱，自己懷孕之後食量變大，隨時都想吃東西，甚至「吃太多」被家人念，最後只能偷偷躲起來吃，「之前沒懷孕，吃會被念，現在懷孕，反而念得更凶」。

一名女網友在Dcard發文，稱自己剛懷孕兩個月就已經「暴肥」4公斤，照理說懷孕初期不應該胖那麼多，然而原PO體質不會孕吐，懷孕後食量反而變大，「隨時都想吃東西」，雖然原PO想吃什麼東西，老公都會買，即使應酬後晚上10點回家，他也會去買章魚小丸子，但還是會一直問原PO體重，叫她要克制，於是她便溜回娘家去住。

原PO透露，她回娘家後換成被爸媽同時念，家裡雖然在午餐和晚餐會準備健康餐、水果給原PO吃，但她偶爾就是想吃「韓式炸雞」。近日，原PO吃古早味蛋糕，爸媽就開始制止她了，罵說：「妳不要整個早上都沒吃，晚餐吃這麼多，想吃的東西就一直吃一直吃」，並稱蛋糕不健康，只會胖到母體。

原PO無奈之下，偷偷點外賣，沒想到狗狗竟然出賣原PO開始亂叫，她只能將剛點的炸雞找地方藏。原PO抱怨，「總覺得為什麼當孕婦當得委屈巴巴？」現在懷孕，吃東西被念得更凶了，還要偷偷躲起來吃，「哪有孕婦吃個東西躲躲藏藏，我就是想吃啊」。

此文一出，不少網友表示懷孕多吃東西沒關係的，「可以吃的沒事」、「能吃就是福，醫生也沒勸阻，那就沒關係，而且孕婦開心最重要」、「57而已，想吃就吃齁」、「想吃就吃吧不過我自己是前3個月都吃不太下，第一胎從4個月開始亂吃到生胖了17公斤」。

不過也有網友表示，孕婦吃東西還是要克制，「之前懷孕的時候衛教的護理師也是說要克制，不要胖太多，所以你老公跟你家人也是出自好意啦」、「我覺得他們出發心是好的，我整個孕期胖15公斤，醫生也是叫我要節制一下，然後我的糖水差點沒過」、「嗯…吃好吃的心情會變好沒錯，但要小心會不會變成妊娠糖尿病，記得還有多運動到時候比較好生」。