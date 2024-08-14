父母離婚雙向照顧好累…40歲單身女嘆沒休息時間：感覺自己被綁住

父母年老後，孩子們往往要承擔撫養的責任，如果分居，照顧起來將更不方便。一名女網友發文抱怨，稱自己的爸媽離婚後分居，由於兩人年事已高，她經常要兩地奔波照顧，疲憊地直言：「才40歲感覺自己已經被綁住了」。

一名女網友在Dcard發文，稱自己目前40歲單身，是普通職員，父母離婚後都是一個人居住，這幾年媽媽生病的關係她陪上顧下，爸爸獨居也是每天電話訊息沒停過，就連休假也沒有休息時間，不是要陪爸爸就是要陪媽媽，偶爾偷懶還會被情勒問：「為什麼不來陪我？」

原PO抱怨，才40歲就感覺自己被綁住，很羨慕朋友的爸媽都可以互相照顧、互相作伴，雖然原PO有個姊姊，但她經常沒空，於是照顧爸媽的重責大任都落在了原PO身上，讓她非常疲累，「每天在他們面前奔波做事的遠不及一個只是偶爾關心的問候」，並勸告父母們真的不要「輕易離婚」，孩子很累。

此文一出引起熱議，網友們紛紛留言鼓勵原PO，「拍拍妳，加油！」、「滿孝順」、「姊姊也要負起照顧父母的責任」。

此外，也有網友提議讓原PO爸媽調適生活，「除非身體狀態真的很差，不然讓他們去調適生活吧」、「主要是沒自己的生活重心吧，看他們要不要去老人大學上課」、「爸爸獨居如果沒有生病看可不可以去社區老人關懷協會認識新朋友，媽媽也是一樣，除非重病不然還是可以去公園運動認識人，然後和姊姊協調時間不要自己一肩扛，否則天邊孝子情況會越來越嚴重」。