兩邊騙！父母誆走弟3萬學費 她怨根本詐團：怎會這麼對待孩子

如何分配錢的流向，是每個家庭都要學習的課題。一名網友發文抱怨，她的父母謊稱要幫阿公繳醫療費，向弟弟索要「補助金」，但被她戳破謊言，本該當學費的補助金全落入父母口袋中，讓她不禁感嘆：「根本詐騙集團！」

一名女網友在Dcard發文，稱她的爸爸是市政府的小職員，政府每學期會補助上大學的兒女3萬學費，但是原PO父親是非常不會控制金錢的人，因此弟弟上大學後補助金一直是阿嬤幫忙保管。直到最近原PO阿公住院，爸爸跟弟弟說要用這3萬補助金當「醫療費」，催促弟弟趕緊去辦學貸。

然而事實並非如此，當天晚上，父母直接跟阿嬤索要那3萬元，聲稱要繳「學費」，阿嬤還提醒，「不要拿去亂花，這是註冊錢喔！」順利拿到了錢。事後原PO得知弟弟要辦學貸，才間接知曉了事情全貌，驚覺兩邊資訊「不一樣」，爸媽靠著兩邊都欺騙的手段順利拿到3萬元。

原PO表示，當初她上大學也是這樣被他們騙兩年，後來阿嬤跟爸媽說這筆錢應該給小孩註冊，沒想到爸爸竟回：「如果沒有我（公務員身分）你們也拿不到補助款啊」，讓原PO既氣憤又難過，感嘆「怎麼會有父母這樣對待自己的孩子？」、「雖然生氣但不可能真的斷絕關係，可是也不想任由他們為所欲為」，並詢問網友到底該怎麼處理。

此文一出立刻引起熱議，多數網友感嘆原PO的父母真的太誇張了，「父母之愛子，則為之計深遠，看了真的心有戚戚焉，雖然我家情形不一樣」、「這世界上就是會有很多貪心又卑鄙的人，至少妳現在知道了，而且是透過自己的父母」、「真的是辛苦妳了」、「所以他們拿了錢都去幹嘛了？好少見到是夫妻一起A錢的，通常都一個比較揮霍另一個會去克制他，家庭才運轉得下去啊」。

也有網友建議，可以先保存相關證明，再想辦法，「有時間就把相關證明保存起來，再找機會搬出去住，先把自己的人生照顧好，加油」、「建議你去辦學貸，學費用學貸先繳，等可以申請補助的時候，用自己的名義去申請」、「大學學費核銷需要繳費收據，你弟繳完費可以不給他」。