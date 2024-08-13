她不解全職媽媽回歸職場有什麼好辛苦 網轟：搞雌競的心態不可取

女人成為母親後，放棄光鮮亮麗的外表、得意的職場工作成為全職的家庭主婦，為家庭犧牲奉獻令人欽佩。不過近日，有一名女網友在Dcard發文表示，自己其實認為家庭主婦在孩子長大後回歸職場理所當然，不懂為什麼大家會覺得很辛苦，對此感到嗤之以鼻。在標題寫下「為甚麼家庭主婦要一直說自己很辛苦」，這不符合一般大眾觀念的標題吸引大批網友熱議。

原PO在文章中詳述自己的故事，婆婆自從生小孩之後一直到現在都是家庭主婦，而公公所有的薪水都會上繳給婆婆。偶然聽到先生分享，他們家曾經經濟條件不好，婆婆沒辦法只好去找打工，老公當時覺得很揪心。但原PO認為一方面小孩長大了婆婆本來就應該回歸職場，另一方面原PO提到自己的媽媽生了自己和姊姊，但爸爸基本上是廢物，所以從小到大媽媽要工作賺錢，甚至下班還去兼職，家事育兒也都是媽媽一手包辦，這樣的成長環境讓原PO沒辦法共情身邊其他家庭主婦說自己很辛苦，她表示很討厭這樣的自己，但仍會產生這想法「我媽媽既要工作還要打工還要帶小孩做家事都沒說過辛苦，為什麼這些人只要做好顧小孩就忍受不了」。

原PO補充其實婆婆對她很好，只是每次婆婆述說多辛苦拉拔小孩長大，原PO都會有種很瞧不起婆婆的感覺。文章下不少網友認為原PO不能拿原生家庭比較他人，「妳媽非常辛苦不代表比她輕鬆的人就不辛苦啊」、「總不能因為自己的爸爸太爛媽媽太強，而覺得別人家健全家庭的媽媽很廢」、「這不能比較耶，妳媽那並不是常態，那已經不是辛苦可以形容了，真的很心疼也很敬佩這樣的人」、「女人何苦為難女人」、「每個家庭有各自的苦處，這種把老母親搬出來搞雌競的心態真的太噁心了」。也有網友補充認為原PO婆婆生存的年代更久遠，當時古板、重男輕女的時代大概會比較辛苦，「以前那年代普通人家，家裡資源幾乎都拿去培養男孩子，結果男人撐不起一個家讓老婆要出去打工確實很丟臉吧」、「不過妳婆婆是當以前時代的媳婦，吃的委屈可能不少」。