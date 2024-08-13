屢勸不聽！她嫌男友「吃飯1習慣」很難看 兩派網友掀論戰

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，男友吃飯喜歡把筷子插得直直的，過一陣子才開始吃，雖然自己本身沒有特別信仰，但覺得這種行為不太舒服。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，男友吃飯喜歡把筷子插得直直的，過一陣子才開始吃，雖然自己本身沒有特別信仰，但覺得這種行為不太舒服。示意圖／Ingimage

台灣有許多民俗信仰，是否遵循因人而異。對此，一名女網友分享，男友吃飯喜歡把筷子插得直直的，過一陣子才開始吃，雖然自己本身沒有特別信仰，但覺得這種行為不太舒服。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「男友常常把竹筷插直的，說沒有信仰」為題，指出男友喜歡把筷子直接插在飯菜上，過一陣子才開始用餐，讓她覺得「看起來不美觀，也不太舒服」。沒想到向男友反應後，還是依然故我，雖然他們都沒有特別信仰，但她還是好奇「如何讓男友改掉這種生活習慣？」。

貼文一出後，部分網友認為無所謂，紛紛表示「妳很矛盾，說沒信仰又很在意」、「他的家庭教育就是筷子插著沒關係，父母不管，所以他長大就插著」、「超級無聊的小事，在家這樣到底礙到誰」、「他不信，也沒出事就好」、「人家就不信這套，多年來也沒出事，所以不信的最大」。

不過，也有部分網友認為筷子插在飯菜上，確實有點不尊重，指出「家教問題，跟信仰無關」、「先不說信仰，插這樣就很難看，沒啥素養」、「「插直的很沒禮貌，無關信仰」、「跟信仰無關，就是粗魯沒有餐桌禮儀，上不了台面」、「不管有沒有信仰，就是餐桌禮儀很差」。

信仰 家教 生活習慣 素養

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