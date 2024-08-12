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日籍男友超龜毛還嫌她不夠賢慧 她怒嗆：台灣女生工作能力強

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，被日籍男友嫌棄她家事做很爛。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨，被日籍男友嫌棄她家事做很爛。示意圖／Ingimage

台灣女生只會工作不會做家事？一名網友在Dcard抱怨自己的男友，她表示男友來自日本，有潔癖又龜毛。這幾天拿了一篇抱怨「台灣女生家事真的很弱」的文章給她看讓她超火大，直接回嗆「台灣女生工作能力強！」

原PO在文章中寫道男友非常龜毛，如果家裡來客人需要另外準備一副餐具，平常用洗碗精洗完的碗盤全部都要用煮過的沸水再燙一遍，白飯沒吃完要用保鮮膜包起來放冷凍。更讓她不爽的是自己的薪水明明是男友的兩倍，男友卻還嫌棄她家事做很爛，還說「日本街上隨便抓一個女生，家事都比台灣女生做的好」，而這句話也徹底踩斷原PO的理智線，她回嗆「台灣女生可能的確沒有日本女生賢慧！但台灣女生的工作能力的確比日本女生強！」，她怒道「你不可能要求女生工作能力強，然後還賢慧，那到底要你們男生幹嘛？」

原PO在文末勸「不用對日本男有夢幻濾鏡」，不僅希望女生賢慧還有刻在骨子裡的「大男人主義」。她列出4點日男對台灣女生的刻板印象：

1.家事能力弱

2.講話直接

3.除毛做的不徹底

4.素顏出門、穿著品味待加強

貼文下不少網友紛紛熱議，「家事能力差會怎樣？素顏出門又怎樣？」、「國情不同的情況下應該是要互相了解吧，而不是只會批評嫌棄」、「他可能沒有要求工作能力強，但他需要賢慧的女生」、「台灣人跟日本人從文化到習慣都很不適配」、「跟日男交往但完全沒上面的問題耶」、「只是妳的經驗不代表全部，但是這種人妳還要喔？」

兩性關係 戀愛 日本

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