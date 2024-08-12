男友太有錢怎麼辦？ 兩家貧富差距讓她直言：好不自在

愛情可以勝過一切還是一定要門當戶對？一名網友在Dcard發文分享吐露自己的心聲，她表示自己和男友都是學生，兩人交往半年，發現男友家很有錢，雖然生活上沒有什麼問題，但聊天的過程總讓她覺得不自在。

她表示自己有跟家裡拿生活費也有在外兼職，男友家裡則認為打工是浪費時間，有需要金錢跟家裡拿就好。不僅如此，男友的爸媽有時買房置產、有時換車、有時全家出國買包包不手軟等。原PO看上單價比較高的衣服正在猶豫時，男友卻說自己買衣服的時候會選擇千元以上，因為覺得沒有到一定的價格，品質不會太好，雖然兩人感情沒有不好，但總讓她感受到差距，想問問網友的想法。

貼文上傳後不少網友在底下表示，「門當戶對真的很重要」、「有時候無意間的話可能對方聽了就會不舒服，沒有誰對誰錯，就是不適合」、、「你們的價值觀和金錢觀有落差，這是從小到大的差異，是沒辦法努力就能改變的」、「很多差異真的沒辦法靠後天補齊」、「只能說你們不適合」、「家庭背景差距大，是一個很大的隱憂喔」。

不過也有網友鼓勵原PO「好好充實自己，畢業後撐高薪水」、「重要的是妳如何提升自己，如果妳能靠著自己的能力拿到高學歷高收入，並且在妳的領域中獨當一面，我相信對方父母也會認可妳」、「聽對方分享他的價值觀也就抱著開開眼界的心態」、「世界上充滿了各式各樣的人，妳跟男友都需要學會如何尊重不一樣的價值觀，而不是腦中只有自己的想法」，更有人現身說法「跟我處境好像…我也把這些想法全部都好好跟他說了，他也可以理解我，現在四年多了還是很穩定哦，雖然依舊門不當戶不對，但我會繼續努力的」。