「嬰兒一哭鬧」婆婆就闖入房抱走 媳喊：為什麼剝奪我育兒的權利

哄剛出生的孩子是新手爸媽心中甜蜜的負荷，但婆婆總是衝出來串場該怎麼解？一名網友在臉書社團靠北公婆抱怨，每次孩子哭鬧，婆婆就會衝進房間把孩子抱走，她直言「我好不舒服」。

原PO在文章中列點說明與婆婆同住的種種。對方每次都任意進入最隱私的房間讓她覺得很不尊重，雖然老公事後有勸導敲門，但婆婆敲完也沒有經過同意又會衝進房間。其次是當兩夫妻在哄孩子的時候，明明沒有什麼大問題婆婆卻總是擅自插手，對於原PO而言，新手爸媽一起育兒的樂趣卻總是被硬生生打斷。她還提到每次孩子在嬰兒床哭鬧，她只是晚了幾分鐘婆婆就會把孩子抱走，還指揮她去泡奶，就算孩子才剛喝完。原PO困惑的問「不知道是不是我太敏感」、「有種她剝奪了我身為媽媽，對孩子來講是第一順位需求的那種權利」。

她補充自己本來就不想跟公婆同住，但老公想盡孝心，在房子裡留了孝親房，婆婆想幫忙顧孩子徹底搬過來，她哀怨表示「我心灰意冷也不奢求什麼了，至少我的房間裡發生的事情她可以不要管嗎」，文章下吸引不少網友共鳴，「你們最大的錯誤就是不該留孝親房」、「確實會讓人不舒服，我也不能接受這樣」、「請神容易送神難啊」，不過也有網友建議，如果想要解決可以婉轉地和婆婆表達或和老公討論。