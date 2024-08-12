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媳婦每天「打包婆婆煮的菜」還嘆婆媳問題 網吐嘈：妳的問題大

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳示意圖。 圖／ingimage
婆媳示意圖。 圖／ingimage

婆媳問題常常使家庭失和。日前有位媳婦表示，她住進婆家後沒有掌廚，對婆婆的廚藝讚不絕口，還會打包便當示好，但60多歲的婆婆無法接受為她做飯，讓她無奈表示「終究壓垮了婆媳關係」。文章曝光後，網友批評原PO「婆婆煮給妳吃，妳說自己打包帶便當來示好，妳確定不是自己不要臉？」

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她住進婆家沒有掌廚，雖然對婆婆的廚藝讚不絕口，而且打包便當當作隔天上班的午餐來「示好」，但終究沒有改善婆媳關係，原PO無奈表示「60多歲的長輩，論誰都無法接受為30歲的晚輩做飯，是不是？」

不過文章曝光後，許多網友批評她「30歲都快當媽了，有點廚藝好嗎？煮飯其實很耗費體力」、「打包便當來示好是妳自己要包，還是婆婆叫妳包的？如果婆婆不是很樂意煮，這種行為反而扣分」、「其實偶爾在家煮個菜，幫忙買雞肉、魚肉，或者洗碗就沒話說了，妳可能都是在等吃沒幫忙，才會被說閒話吧」、「誇讚示好還行，帶便當就太超過了，以煮飯人感受來說，我不喜歡這樣，有時候會累、會膩，當妳察覺婆婆有點異常，就應該進廚房幫忙，或者跟她說簡單吃就好，不然就是全家外食，不用掌控廚房，至少幫點忙，挑菜洗米之類，撿輕鬆的事做，不然這樣婆婆也很像妳的傭人」、「打包帶便當示好，這點婆婆未必開心，因為她要煮更多的量吧，妳確定不是自己不要臉？」

事後原PO補充說明，她有上班，但沒有廚藝，假日也不會去搶婆婆的廚房，如果婆婆暗示不想為她們煮飯，她也能接受，單純以為吃婆婆做的飯是討好和尊重她。

便當 婆婆 婆媳紛爭

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