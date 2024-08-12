住男友家…分攤開銷還幫忙做家務好？網掀論戰：不如自己租屋

情侶決定同居後，會各式各樣的產生問題。近日有網友發文，稱自己的兩位朋友都住在男友家中，且是與對方的父母一起，由此產生了「需不需要幫忙分擔開銷」的討論。

原PO在PTT以「住男友家裡會幫忙分攤家庭開銷嗎？」為題發文，表示自己的一位朋友最近新交了男友，由於男友家離公司很近，她便搬去與男友的家人同住，一周住4-5天，並詢問原PO是否應該幫忙負擔男友家的開銷。原PO跟其他幾位朋友認為可以貼個幾千塊表示心意，但有另一位朋友持不同意見。

這位朋友也是長期住在男友家，她認為自己遲早會嫁給男友，付錢反而像把人家家裡當成旅館，她更願意幫忙倒垃圾、洗衣服、洗碗，認為用行動表示感謝會比直接付錢更好。

原PO覺得雙方說的都有道理，幫忙做家務有一種「提早融入對方家庭」的感覺，並詢問網友的看法。

不少網友認為，住別人家裡分擔開銷和家務都是應該的，「住別人家至少要跟點房租跟水電費吧，基本禮貌」、「就算以後是一家人也要分擔家務和費用啊，這種好像都是別人要負責自己生活開銷有點自我跟幼稚」、「一般來說要出。妳有出錢出力出時間才是真的融入，遇到需要磨合的點也才有底氣」。

也有網友認為有表示就好了，「日常買買水果，偶爾買個飯就可以了吧，女方願意負擔水電瓦斯就感謝天地了」、「直接付錢或幫忙家務都沒差，重點是在於有沒有表示」。

還有網友認為不住另一半家裡最明智，「這沒有標準答案，我選擇不去住。連跟自己父母住都會有摩擦，難以想像要跟別人的父母長期住在一起」、「我跟先生交往時，同居是寧願租屋住，也不住人家家裡，不知道人家怎麼想，可能你花不花錢或做多少家務，有意見的還是有意見」、「我會租房。付錢一旦開始就要持續到最後，家事也是一樣的，只有更多沒有中止」。