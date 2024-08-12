已有1兒…她想領養小孩但憂「差別對待」 過來人勸阻：放過那孩子

兩個孩子恰恰好，三個孩子更熱鬧，雖然台灣目前面臨少子化，但仍有人喜歡家裡熱熱鬧鬧。一名網友在Dcard發文表示，自己已育有一兒，且預計會再生一個。不過老公和自己都很嚮往熱鬧的家庭，所以打算生完再領養小孩。

然而，原PO卻表示自己沒辦法公平的分配資源給孩子們，除了沒辦法每個都送出國留學也沒辦法平分財產，連汽車也會私心想買給自己的孩子，直言「公平真的好難」。

原PO補充自己有把握給他們原生家庭更好的環境和條件，也能夠愛他們和他們好好相處，但要做到跟愛自己的孩子一模一樣真的有困難，問「如果你們是這些小孩，會開心自己加入這個家庭嗎？」，貼文一出網友紛紛留言勸阻。「不要用收養的小孩來滿足妳自己成立大家庭又不想自己生的自私慾望」、「若是性格敏感的可能會覺得很自卑，被差別對待」、「不能有偏心的問題，會讓一個人的心靈受傷與受挫，更何況對方只是小孩」、「都還沒收養妳就已經知道你會偏心了，勸妳還是放過那個孩子吧」、「給予全部的愛及守護，是每個人都想要的，沒人想瓜分剩下的愛」。

也有人在底下分享親生經歷「我本身是個被親生父母嚴重偏心長大的孩子，我想勸妳別領養，比較不被愛的那個孩子很痛苦，心思會變得很敏感」，留言提到當初自己ㄧ天到晚想「為什麼他有我沒有」，甚至還會被父母罵怎麼愛計較，表示如果自己都明白會有區別對待，就別領養殘害孩子的心靈，「也許他得到了比在育幼院更好的資源，但他的人格發展卻變得更差了，這一點都不好啊，妳不如就去捐款給機構就好」。