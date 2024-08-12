住家裡要上繳一半薪水！父母說有剩會投資她不信 網：全憑良心

一些父母在孩子工作後會希望他們幫忙補貼家用，但要拿出多少薪水才是合理的？近日一名網友發文，稱自己剛出社會的哥哥被要求上繳一半的薪水，引發網友熱議。

原PO在Dcard以「媽媽要求上繳薪水1/2」為題發文，表示最近媽媽要求剛出社會的哥哥上繳一半的薪水，作為住在家裡的錢和生活費，若有剩餘就會存到爸媽幫他們開的投資用的戶頭裡。

原PO表示自己有點嚇到，並說明雖然那些戶頭是以自己和哥哥的名字設立的，但電話和密碼都是父母的，原PO連裡面有多少錢都不知道。當哥哥問為何要存這麼多時，媽媽只說以後可以用來買房生小孩，但原PO認為如果父母以後不把這筆錢拿出來，兩人「好像也不能怎樣」。

詢問過男友以及其他親戚朋友後，原PO發現自己家的「收費」似乎特別貴，其他人基本上不用給，或只給幾千意思一下。原PO覺得父母似乎把小孩當作「投資產品」，「難怪小時候常常問我什麼時候能賺錢」。

文章引來大量網友留言，不少人勸原PO和哥哥不要答應，「和你哥哥兩人討論好別給，一直想著孩子快工作賺錢的父母，這種心態很不正常」、「一開始答應，後面想改就更難了」、「會說幫忙存錢投資的父母，10個裡面就有9個根本沒做到」。

但也有網友認為住家裡補貼家用是應該的，「可以評估看看搬出去有沒有比較省，不然吃家裡住家裡，都不給好像也說不過去」、「不要只站在妳們自己角度講，不然搬出去自己花錢吃三餐啊，搞不好還比薪水二分之一還多勒」。

還有網友表示，確實有父母為孩子存錢投資的，「全憑父母親良心，也是有真正為孩子存錢的，至少我父母是，都沒有動到我的錢」、「我一直以為我媽說把我的壓歲錢拿去買股票是唬爛的，直到她拿給我以前她幫我開的證券戶」、「認識一個學妹，工作後一分錢都不花全部上交爸媽存起來，要用錢的時候是爸媽另外自掏腰包給她。幾年以後她爸媽直接利用那些存款幫她買了房」。