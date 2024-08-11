男友綠島打工換宿 妹子收老闆私訊爆料「偷吃女同事」：很多人都這樣

情侶在一起都希望感情能長長久久，然而有些人卻會面臨劈腿、偷吃等殘酷考驗。一名女網友表示，男友在暑假期間前往綠島打工換宿，雖然每天都有通話聯繫，但卻被民宿老闆爆料出軌其他女員工，讓她心痛表示「不想去綠島」。

原PO在論壇Zuvio以「真的被打工換住宿給斷了感情」為題，發文表示自己的男友在暑假期間去綠島打工換宿，每天下班後雙方都會通話，男友會向原PO報備自己當天做了什麼，或是跟原PO分享工作內容，以及去了哪些秘境旅遊。

原PO接著表示，等到男友的一切工作內容都上手後，民宿又來了第二批打工換宿的員工。由於男友已經成為老鳥，因此開始幫老闆帶新人，「結果好像就這樣產生了情愫」。原PO透露，民宿老闆有追蹤男友的IG帳號，在暗中觀察到出軌情況後，就透過男友IG找到原PO的帳號，把這件事情私訊給原PO知道。

她得知男友與其他女生上床發生關係，相當崩潰。雖然民宿老闆提醒原PO「打工換住宿是真的很亂」，不過老闆也無法介入員工們的私生活。她感慨，過去在Threads、臉書等社群媒體上，看到不少網友發文分享另一半偷吃的親身經驗，如今發生在自己身上，才願意相信那些勸世文內容全部都是真的。原PO示警，「有另一半的千萬不要讓他們去（打工換宿）比較好，總之我心很痛，我以後也不想去綠島」。

貼文曝光後，不少人心有戚戚焉，留言說「打工換宿的人很多都很亂啊，這是常態」、「不意外吧！每天視訊根本沒屁用，不代表任何事，除非他身上裝監視器，讓妳24小時連線」、「拍拍…跟綠島無關啦，會劈腿的就算同居一樣會劈」、「年輕人就是衝『洞』」、「跟妳說，還有很多人把打工換宿當成一夜情的好去處哦！畢竟有得玩有得睡，頂多沒錢而已」。