見兄弟女友太正想分手 金融男自卑「另一半拿不出手」想分了

一名男網友近日跟朋友相約，想不到他一看到兄弟的漂亮女友後，便想與交往兩、三年的現任女友分手。他強調，自己的條件比兄弟更好，但對方女友身材好、腿又白又長，讓他自覺女友相形失色。大批網友怒嗆他，有人直呼「是對自己多沒自信，優越感還要靠女友」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他朋友在網路上認識一個女生，兩人順利交往，「聽他打電話時女生聲音好甜，還很會撒嬌」，不過他本來並不看好網戀，直到與朋友出門吃飯，第一次見到兄弟的女朋友時，想不到非常漂亮，「身材超辣，穿的衣服凸顯出她的S曲線，腿還又長又白」。

原PO表示，他因此自覺自己的女朋友拿不出手。他說本身從事金融業，平時很注重體態，家庭小康，與女友是在交友軟體上認識的，女友長相不錯，但現在不注重打扮與身材管理。原PO說，「自認個人條件比兄弟好很多，長相和經濟能力大概算9分吧，兄弟性格不錯，但其他條件的話可能就在4-5分左右」。

該網友指出，「總覺得是不是我太著急了就交了現在的女友，有冒出分手的想法，因為心裡還是會喜歡更好看的、更甜美的，也會想在限動炫耀超正的女友，我覺得很不甘心，感覺自己應該可以追到比兄弟條件更好的女友，但我和女友也已經在一起兩、三年了，各方面都很搭，所以一直在猶豫要不要跟她分手」。

其他人看了紛紛痛罵，「你有這個心態請你立刻分手，別糟蹋這女孩了」、「笑死，是對自己多沒自信，優越感還要靠女友」、「還好沒有你這種兄弟，在那邊跟兄弟比」、「你是渣男無誤」、「臉才是重點，怎麼不秀秀你脖子以上有多帥？」、「我跟男友在一起七年，已經很久沒打扮了，但他每天都還是說我是世界上最漂亮、最可愛的小寶貝，黏得要命。一個人只要不愛，什麼鬼都是藉口」。