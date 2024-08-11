要求媳婦「半夜煮麵奉茶」給小姑小叔遭拒 婆婆竟酸吃不了苦

婆媳關係是婚姻中最難處理的問題，若遇到惡婆婆或惡媳婦，那兩家人一定會很不好過。有一名自稱是70歲婆婆的女網友，她要求大媳婦半夜替小叔、小姑倒茶煮麵，卻被對方拒絕，讓她怒酸「現在的媳婦真是吃不了苦」，其他人卻反過來指責她，「妳生的，為什麼要人家照顧？」

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己是一名年紀70歲的婆婆，她的女兒、小兒子工作時間是晚班，回家都已經半夜，她要求大媳婦半夜幫小叔、小姑倒茶煮麵，對方卻拒絕。她表示，「我媳婦在那雞雞歪歪的不煮也不奉茶給他們，我真是氣壞了，媳婦嫁來這不是讓妳整天滑手機、不做事當女王的，現在的媳婦真是吃不了苦」。

其他人卻反過來指責原PO並留言，「妳怎麼不跪著自己煮，都能呼吸還要求那麼多」、「奉茶？妳也奉茶給妳姑和叔嗎？」、「70了，該放下了，別再爭了」、「妳生的，為什麼要人家照顧？妳要把小孩養成巨嬰，為什麼要媳婦照顧？而且妳70歲了，小孩應該也40歲左右了，他們手有問題嗎？」、「沒手沒腳了？講什麼屁話」。

還有人留言，「若是媳婦主動照顧小叔小姑後，您會上社團說媳婦的好話嗎？」、「這些用詞連我60歲的媽媽都不會用，還70歲？妳7歲吧」、「憑什麼倒茶煮麵，又不是妳家的傭人，妳願意不會自己去煮喔？病得不輕」、「大媳婦是妳請的傭人嗎？妳憑什麼要求她？兒子女兒都是妳生的，要伺候他們，妳這當媽的怎麽不自己做？」