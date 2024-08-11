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婆婆要媳婦收普度供品 她一問細節傻眼秒拒

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻的婆婆要求她幫忙小姑家收拾供品。 圖／ingimage
人妻的婆婆要求她幫忙小姑家收拾供品。 圖／ingimage

中元節快到了，不少人進行拜拜的儀式，以祈求一年的平安，不過有人妻抱怨，婆婆要求她到某廟收回普度祭品，一問才知道竟然是小姑婆家的供品，她傻眼直呼「真的是甲哇告搞（吃我夠夠）」。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆近日要求她到某間廟宇收回普度拜拜的供品，她本來很疑惑心想，婆婆平時不會去那間廟宇拜拜，怎麼突然去參加普度，一問才得知，原來是婆婆的女兒、也就是小姑以其婆家名義報名參加普度，想不到婆婆還要求她去收供品，令原PO相當傻眼，也直接拒絕對方的要求。

其他人留言，「叫她女兒回來自己收啊」、「叫她自己去收啊」、「想幫妳收，東西入我肚」、「收回來如果是留著自己吃喝還可以考慮啦，如果要拿回去就算了」、「可以捐出去就不用收了」、「跟婆婆說捐出去了，幫妳、我、她兒積陰德」。

還也有人留言，「她女兒覺得把拜過的那些東西送你們是恩惠吧，錢是她出的？」、「還好沒去，這也不適合」、「誰參加的自己去收呀！」、「女兒用她婆家的名義？然後要這位媳婦去把東西收回來。結論應該是：婆婆女兒會來把東西再拿回去自己婆家。如果是這樣，妳婆婆真的是甲哩告搞（吃妳夠夠）」。

供品 婆婆 媳婦 小姑 拜拜

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