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「性冷感」傳遍公司！OL私密對話淪茶水間話題 網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友指出，公司有位認識較久的男同事，某次聊到性事，她坦言從沒有體驗過高潮，沒想到對方竟大肆宣傳，直到公司女同事，邀約她參與私密處保養品的團購，才知道這件事，讓她非常受傷。示意圖／Ingimage
一名女網友指出，公司有位認識較久的男同事，某次聊到性事，她坦言從沒有體驗過高潮，沒想到對方竟大肆宣傳，直到公司女同事，邀約她參與私密處保養品的團購，才知道這件事，讓她非常受傷。示意圖／Ingimage

遇到這種情況真的很讓人傻眼！一名女網友指出，公司有位認識較久的男同事，某次聊到性事，她坦言從沒有體驗過高潮，沒想到對方竟大肆宣傳，直到公司女同事，邀約她參與私密處保養品的團購，才知道這件事，讓她非常受傷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「私密性事被到處講」為題，指出公司有一位認識比較久的男同事，覺得對方人不錯。有次聊到性事話題，她坦言從來沒有體驗過高潮，當下雖然被對方開玩笑「是不是性冷感？」，但她認為有交情，並沒有感到不舒服。

這名女網友進一步說明，某天公司女同事突然邀約她參與私密處保養品團購，大讚用完會增進愛愛體驗，對方掏心掏肺的分享，還誤以為是有抽成，結果得知男同事在公司大肆宣揚她「性冷感」，讓她相當難過，覺得「私密聊天被大聲公宣傳，感覺很不舒服」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛安慰原PO「除非一起經歷大風大浪，不然很多人離職後都是nobody，真的不要透露隱私」、「就當做經驗吧，職場很多眉角都是遇到了才知道」、「先接受這件事已經發生了，然後從中學到教訓」、「真的不要講秘密」、「至少知道以後不能所有事都跟他說了」、「會亂講話的就是會講，以後遠離他吧」。

男同事 私密處 職場 隱私

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