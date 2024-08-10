第一次見伴侶家長好緊張？記住「這6點」留下好印象！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「見家長攻略」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大見家長注意事項。

與另一半的家長見面常被視為感情中一個重要的里程碑，而如何在這樣的場合中表現得體、讓對方家人留下好的印象，也成為不少人擔心的問題，本次我們便蒐集了網友認為在見家長時的加扣分行為，一起來看看有哪些需注意的要點吧！

「穿著打扮」乾淨得體避免過於裸露 「談吐儀態」落落大方不彆扭

▲ 網友熱議六大見家長攻略 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年與「見家長攻略」話題相關的討論，發現許多人都提到「穿著打扮得體」的重要性。討論區上常見民眾發文請益第一次與另一半父母見面「該怎麼穿」，便有網友直言「相處的時間少，所以有一半印象都是看外表舉止來判斷妳是怎樣的人」，認為「初次見面最好保守一點」，穿搭上可以「打安全牌」、「樸素跟舒適最重要」，並舉例如「剪裁俐落的洋裝，裙長可以到小腿肚以下」、「穿襯衫+牛仔褲，整個人乾乾淨淨就可以」等等。

反之，不少網友也分享「踩雷穿搭」，像是「低胸短裙」、「小背心」就可能引起部份長輩不滿，呼籲盡量避免會裸露肩、背、胸、大腿的衣著，更有人打趣勸說「是要去見對方的長輩，不是讓對方家長見你的『長輩』」。

而「談吐儀態得宜」也是留下好印象的關鍵之一。有網友就提到「一見到對方父母，微笑、開口打招呼是最基本的禮貌」，並提醒在問好之餘，也別忘了大方地介紹自己。

另一方面，部分網友則煩惱道「不知道聊什麼」，也很害怕一個不小心太放鬆「髒話就說出口或尺度沒有拿捏好」，引來回覆如「少說、多聽、多微笑是最保守的選擇」、「嘴甜一點，長輩都很吃這套」、「適時聊天話家常就好，不要顯得很不自在」，同時也可以請另一半多開話題，保持輕鬆活絡的聊天氛圍。

此外，有網友則會在正式拜訪前，先打聽另一半的家庭狀況，包含對方家長的興趣、愛好，以及是否有較忌諱的敏感話題等，避免在現場造成尷尬；若掌握了長輩的喜好，也可以「提前準備禮物」，並於見面時送上替自己加分。

就有網友分享「挑禮物的大前提是『趨吉避凶』」，舉例道「像我本來想送常見的年節甜點禮盒，比如雪Q餅、馬卡龍、可麗露之類的，但女友說家裡比較養生而且爸媽超怕胖，所以我馬上緊急煞車！」，強調跟另一半蒐集情報的重要性，也能讓家長感受到自己的用心。

簡而言之，與伴侶的家長見面時，最重要的是展現真誠與尊重、表現落落大方不彆扭，並注意基本的應答禮儀，祝福各位都能成功攻略對方長輩，為自己留下良好得體的第一印象！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「見家長攻略」相關討論則數。

觀測期間：2023/07/01-2024/07/08，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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