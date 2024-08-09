妹子盼男生要有這1物才交往 他疑惑「很重要嗎」掀論戰

男生有車對女生來說，到底是不是加分的條件？有一名男網友表示，朋友最近幫他介紹了3個女生認識，但對方都透露希望另一半要有車，對於只有機車的他來說，汽車並不是必要的，因此想問大家的看法，「有車對另一半來講真的很重要嗎？」

原PO在Dcard發文表示，自己在國營企業上班，最近朋友陸續介紹了3個女生給他認識，經過深入了解後，這3位女生都認為男生要有車比較好，因為出去玩或做什麼都比較方便，但原PO目前都是騎機車上下班，雖然存款足夠買一輛入門車，但自己評估平時用車的機率並不大。

他說這3名女生的職業2個是護士，1個是超商店員，而自己的工作環境幾乎都是男生，日常生活中根本不會認識到女生，之前有用過交友軟體，但都幾乎找不到能聊的，所以這次有朋友介紹異性給他認識算是很難得了，於是想問大家「有人也是26歲有另一半，但對方不在乎有沒有車嗎？」

貼文一出鄉民意見兩極，有人認為有車大大加分，「老實說有車的確會讓你在交友市場有競爭力，畢竟約會開車就是方便得多」、「要嘛你存款很多，或是在台北交通方便 ，不然還是會希望有車吧，下雨天總不會還要一起穿雨衣通勤吧」、「坦白說偶爾跟朋友約出門玩，有車方便很多，不是只有把妹有用而已，不然這個天氣在那邊等公車真的會中暑，跨縣市即約都很方便」、「有車是一種財力的展現，就像你面試的時候如何證明自己的能力」。

也有人持不同看法，「平常沒有用車真的不用買車，倘若今天是共組家庭有小孩，那就的確需要台車」、「不要為了別人買車，你真的有需要再去買。她們是因為以前的經驗，覺得有汽車比較方便，找不太在乎的人（交往）就行了」、「我在外商正職，不要求對象一定要有汽車喔（但希望有汽車駕照，至少需要的時候可以租車）」、「沒用不用買，光養車就不知道要花你多少錢了」、「我覺得男生只要會開車就好，如果有需要用車，可以租車」。