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打造「戰術包」！準爸爸熱血分享育兒準備：從食衣住行開始改變

聯合新聞網／ 綜合報導
一名準爸爸發文分享，自己得知老婆懷孕後在食、衣、住、行、育、樂的改變。示意圖／ingimage
一名準爸爸發文分享，自己得知老婆懷孕後在食、衣、住、行、育、樂的改變。示意圖／ingimage

現今的育兒觀念並不侷限於由媽媽照顧，在能力時間允許的情況下，許多爸爸也主動擔起了照顧嬰兒的角色。一名準爸爸發文分享，自己得知老婆懷孕後在食、衣、住、行、育、樂的改變，並霸氣的直言：「要當人家的爸爸或老公，就請拿出你應有的態度，做什麼就要像什麼」。

一名男網友在Dcard發文分享，表示在今年的父親節前夕老婆驗到了寶寶，他努力做功課，從生活的各個方面開始，陪伴老婆面對各種孕初期的不適。包括「食」，醫生交代很多東西先不要吃；「衣」，買孕婦裝和各種寶寶的衣服；「住」，開始對家裡進行打掃除；「行」，平時下班回家陪老婆；「育」，收看新手爸媽的育兒知識；「樂」，了解一切有關寶寶的事物。

原PO表示，這些都是他短短一周的表現，有些身邊的人會說太誇張，「不好好賺錢整天在用小孩子的東西，或說東西也買太快了」等等的酸言酸語，但原PO也回擊，不要跟他說什麼要工作賺錢所以沒空，要當人家的爸爸或老公，就要拿出應有的態度，「老婆不是懷孕就應該什麼事都讓她處理，你的責任就是好好的讓她生小孩」。

此外，原PO也分享了自己獨創的「戰術爸爸包」，透露裡面要加戰術水壺袋（裝保溫瓶）、戰術濕紙巾袋，並希望藉由此文給準爸爸們一點鼓勵，「為了家庭而打拚，你們辛苦了！」

此文一出，網友紛紛留言鼓勵，「你真棒」、「很樂在其中的爸爸，家庭一定很歡樂」、「恭喜你」。

也有網友分享自己的經驗，「剛好跟你相反，我比較焦慮，反而一直勸先生不要買東西，因為擔心中間有什麼萬一，東西堆在家佔空間就算了，看到還會難過」、「我至少是考慮了年紀跟季節還有能穿用多久加上自己家的狀況呢，搞了半天會這樣講的都是不得不省著買的人，才以自己的經驗這樣講」、「從懷孕到出生都是我一人包辦，雖說為母則強，但一個人真的好累」。

懷孕 爸爸 育兒

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