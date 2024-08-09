母4度動刀 兄逃避家事躲車上…她嘆「有責任感的比較衰」：真的好累

家人之間應要互相體諒包容，但如果遇到沒有責任感的家人，要怎麼應對呢？一名女網友發文，稱自己的哥哥非常沒有責任感，不僅不願意照顧臥病在床的媽媽，甚至為了逃避家事躲車上看手機，讓她不禁感嘆「家裡有這樣的成員真的很無奈，哥哥基本上是沒救了」。

一名女網友在Dcard發文，表示爸爸去世多年，目前家裡成員除了她以外還有媽媽和哥哥，媽媽身體不好，10年內動了3次大刀，經歷過化療，近日又要面臨第4次刀，讓原PO壓力非常大。此外，哥哥的責任感特別差，因媽媽溺愛的關係，在家當「米蟲」蹲了10年，直到媽媽身體需要退休休養他才去找工作。

原PO抱怨，哥哥除了解決家電、3C、水電問題外，其餘打掃類的家事都不做，喝完的飲料空瓶、髒衣、襪子都丟房間讓媽媽收，甚至會為了逃避家事躲車上看手機，還非常吝嗇，家裡開銷能裝死就裝到底，大部分就是要錢沒錢、要力沒力，「每次對家裡有貢獻就一直自誇邀功，其他人的付出視為理所當然」。

原PO繼續表示，近期跑醫院都是她陪同，被扣薪水增加生活開銷，請假多了還會引起主管不滿。雖然經濟能力還能負擔，但對比不負責任的哥哥，還是不禁感嘆：「常常覺得有責任感的都比較衰，三個人卻只有一人打水，我真的好累」。

此文一出，網友紛紛留言鼓勵原PO，勸她選擇放下，「搬出去吧！自己的心靈健康才是真正的一切！其他的船到橋頭自然直」、「那妳就有限度的付出就好了」、「如果沒辦法拋棄原生家庭就當累積自己的功德吧」、「放下吧」、「你現在放不下媽媽，之後有很大的機會變成哥哥的第二個媽」。

也有熱心網友分析原PO哥哥的內心，提出建議，「你哥哥也因個性、家庭，自覺蠻無奈，也無法向內說。或許，萬分之一可能，是否考慮該找機會跟哥哥外出走走，盡量表現你的理智和親和度，讓彼此敞開心房」。