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老婆懷孕了…準爸爸每天慢跑甩「老菸槍」身分 透露戒菸最痛苦時間點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文，稱近日老婆驗出懷孕，明年他將會成為父親，為了老婆和孩子，菸齡15的他決心戒菸。示意圖／ingimage
一名男網友發文，稱近日老婆驗出懷孕，明年他將會成為父親，為了老婆和孩子，菸齡15的他決心戒菸。示意圖／ingimage

抽菸不只會害了自己，更會嚴重影響身邊親朋好友的健康。一名男網友發文，稱近日老婆驗出懷孕，明年他將會成為父親，為了老婆和孩子，菸齡15年的他決心戒菸，分享自己刻苦的戒菸經歷，並表示「戒菸最後還是要靠意志力，自己是希望能在一開始，就先做好準備」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己菸齡15年，雖然老婆並沒有反對他抽菸，但因最近老婆驗出懷孕，明年3月即將成為父親的關係，擔心抽菸壞習慣會影響到孩子和老婆的健康，於是下定決心戒菸。從8月開始，原PO開始去外面慢跑、散步30分鐘，開始培養運動習慣。

原PO表示，他也有去看戒菸門診，醫生開了「戒菸噴霧」輔助，原本上班時會去外面跟同事抽菸，現在就變成待在辦公室，當菸癮來的時候，就拿出噴霧噴2下，菸癮跟焦慮的情緒很快就會緩解。

原PO透露，最痛苦的是第1周，但想到老婆孩子健康，就會忍住抽菸念頭，原PO認為戒菸最後還是要靠意志力，「自己是希望能在一開始，就先做好準備，而且每個人狀態不同，比起忍到最後情緒潰堤，還是先找方法比較重要」。

此文一出，不少網友紛紛留言鼓勵，希望原PO能戒菸成功，「加油！二手菸對於小嬰兒來說確實會造成過敏或是相關呼吸道疾病，嚴重甚至會造成嬰兒猝死」、「請你持續下去，為了另一半為了孩子也為了你的健康，你可以的」、「為了你的決心，我耐心看完，幫你加油！」

也有熱心網友提供戒菸的技巧和方法，「能夠讓意志力撐下去不破功的方法（戒菸門診諮商、運動、輔助劑等等）都是好方法，就等到不用再忍著不想抽菸就成功了」、「我菸癮跟你一樣時間，戒菸是改成舉重，舉著舉著就戒了」、「戒菸真的不容易！可是狂運動跟吃超健康會幫助減少癮頭」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

懷孕 戒菸 運動

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