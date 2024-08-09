「父親節快樂」終於第一次用手機傳了出去！ 知美：長久來和爸爸相處比賺錢還困難

從小父母親便離異 爸爸對自己不聞不問

家家有本難念的經，知美家裡也不例外，如何跟爸爸相處，真的是比賺錢還要更困難，從知美有記憶以來，就是晚上聽到客廳有爭吵聲，偷偷打開房間門看著爸爸媽媽吵架，幼稚園父母離婚後，就被送去給阿嬤照顧，爸爸則是在外地工作，通常2至3個月才會回家看我跟哥哥1次...

小學五年級，阿嬤中風住院後，爸爸則是繼續工作、醫院兩邊跑，我跟哥哥則是獨自生活，每個月只有4到5千的生活費，月底餓肚子幾乎是家常便飯，自卑、貧窮、成績不好，就是知美童年生活的寫照。

國三的時候發現，原來公立學校跟私立學校的學費差好幾萬！擔心就讀私立高中，以家裡的經濟條件，學費會付不出來，於是知美拚了命的讀書，儘管不擅長、儘管落後別人好幾年，已經國三的知美依然拚了命的讀書...

這是知美第一次求助爸爸，我的壓力真的好大，我找不到方法跟上其他人，然而得到的卻是一句不甘他的事。

接下來的故事就和大家想的一樣，長達十幾年，兩人幾乎沒有說過任何一句話...

知美的爸爸退休後，整天待在家裡不知道要幹麻，因為幾乎沒有存下任何退休金，所以只能待在家裡滑滑手機減少消費，或許是孤單久了，爸爸終於意識到，原來他一直缺乏關心家裡的其他人，他也很想要一個完整的家。

帶女友見爸爸

四年前，知美的女朋友第一次來到家裡，為了讓大家能夠聚在一起，爸爸開始每天晚上煮飯叫大家回去吃。

今年開始，知美的職涯剛好碰上一些困難，這次爸爸不再說不甘他的事，而是決定幫忙分擔壓力，重新出去找工作，規劃自己的退休金，說家裡的每個人都很辛苦，不能再讓大家增加更多壓力，這次全家人一起幫爸爸打履歷、找工作，一切的一切都變得越來越好，家裡的每個人都在互相幫助。

於是今天早上，知美第一次用手機傳出那句話：父親節快樂！

因為得來不易，所以知美這次選擇用盡全力，爸爸、哥哥、女朋友，沒有想到這個家會有如此完整的一天，雖然一切都要從頭開始，但是大家一起賺錢，不讓壓力落在某一個人身上，大家一起做家事，打造出大家都喜歡的居住環境，大家有困難就提出，所有人一起幫忙解決。

回想這一切，知美真的覺得自己好幸福好幸運，也時刻提醒自己，自己的健康、家人之間的感情、朋友間的友誼，人與人之間的一切，平時就需要花費大量時間經營，錢沒了再賺就有，但感情錯過了這輩子往往就沒了。

爸爸常常說，謝謝知美的女朋友來到這個家，因為她的到來，給了大家重新認識彼此的機會，也因為她的樂觀、開朗、善良，讓我們學會用更好的角度看待家裡的每一個人。

2024/08/08，父親節快樂！

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