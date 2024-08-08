公婆花8千找「最強命名師」替孫取名 媳婦見2組名傻了…網譏：看著就短命

人們普遍相信姓名取得好，運勢會更佳。當家中有新生兒誕生，很多人都會找上命名師、算命師，希望為孩子取個能大富大貴的好名。不過，有一位媳婦在「爆料公社」發文抱怨，公婆找了號稱當地「最強命名師」，不讓夫妻倆親自為小孩取名字，引起熱烈討論。

原PO文中表示，公婆花費8800元去找了號稱「新竹最強」的命名師幫孩子取名，他們拿到2組名字，分別是「周櫺齡」和「周檣雴」。「不想讓孩子一輩子都在解釋名字怎麼唸！」，原PO也提及，公婆曾說房子要給大伯，讓她心一橫想拒絕公婆，既然沒有繼承財產的困擾，那麼登記戶口時打算自己為孩子取名。

網友們看完貼文後，馬上有人自薦，「找我好了，直接取星座名，周雙魚、周金牛、周水瓶、周處女，多快」，也有人覺得公婆作法不好，「為什麼要這樣為難人」、「筆畫多我可以忍，看不懂我不能忍」。

有些網友則看衰原PO公婆取的名字，「雖然這麼說很失禮，但是第一眼看到這名字，我腦中閃過的畫面是靈堂、棺木」、「這兩個名字看著就短命」、「這名字很容易被唸錯，而且筆劃太多，同學已經寫到第三題，她還在寫名字」。

對此，有相同經驗的過來人大方分享個人經驗，表示她婆婆也有去找算命師，後來替兒子取名，自己也沒有使用婆婆算出來的名字，反而是她自己取的，「每個算命先生都說這個名字100分」。有趣的是，一位網友則替大家解答這2組名字怎麼唸，分別是「周檣雴（周ㄑㄧㄤˊㄔˋ）」和「周櫺齡 （周ㄌㄧㄥˊㄌㄧㄥˊ）」。