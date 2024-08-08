跨性別不只現身《初識啦阿博》 跨女網友：兼顧正常和想要的模樣好累

知名網紅博恩參與的《初識啦阿博》節目釋出的最新一集邀請到跨性別者網紅愛里，討論性別議題。日前有一名生理男性跨到女性的跨性別者網友在論壇發文透露，她坦言身為跨性別者最辛苦的是，必須在別人眼光中的「正常」和自己想要的模樣兩者之間，犧牲其中一方，但談到「他人眼光」，她也認為大部分的人都會包容跨性別者，因此呼籲其他跨性別者別將所有人當作敵人。貼文引起其他同樣處境的網友揭露，自己換證前在需要看證件的場合，還是要維持外界對原生性別的印象。

該名網友在Dcard以「真正的敵人」為題發文，在文章開頭稱跨性別的打扮是「反串」，並指對「反串」限制最大的往往是自己，因為無法捨棄羞恥，也害怕他人的嘲笑。她也提及自己一方面要依原生性別維持自己是「正常」的男人，以讓身邊的親友好過些，另一方面又得是完全的女人，更坦言兼顧這兩者「真的很累、甚至是做不到」，並訴說必須在考慮他人和追求自我兩者間有所犧牲，傷害的不是他人，就是自己。

但是針對外界的看法，原PO則說，自己顯露跨性別者的身分後，大部分的人並非如自己想像中的憤怒與不解，會有如此反應的只佔少數，且通常是在上位者，這些少數者會故意找碴、彰顯影響力，而跨性別者要集中精力面對的就是這些人，而非分散精力將所有人當作敵人。

有網友鼓勵原PO，「心理足夠強大，根本不用對抗欺負你的人，因為他們早就消失」，也有網友認同原PO兼顧原生性別的苦，「真的，尤其是還沒換證的時候，為了不要被需要看證件的地方拒絕，還是得要裝一下；還沒跟家人出櫃，回家也要裝」。