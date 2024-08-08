「愛是沒有選擇的」 被家暴卻仍記父親送的糖葫蘆 她長大送卡片遭嫌煩拒看

今日是父親節，日前有一名網友在社交平台上貼出一張照片，照片是她與父親聊天內容的截圖，該名網友於訊息表示有寄信給父親，卻遭到父親傳訊要求她做為子女應該為父親著想別煩他，讓該名網友感嘆「愛是沒有選擇的」，並指出即使小時候被父親家暴，仍一直珍視父親對她好的回憶。

該名網友在Threads上貼出與父親聊天的訊息截圖，截圖中可見該名網友和父親說，自己有寄信，希望父親再注意一下，卻遭父親回以，「我已經夠煩，不想要再管事，拜託你們做兒女的替我著想，信我不會看」，而該名網友回道，「不想看就丟掉吧」。該名網友在貼文中進一步指出，自己從小被父親拿球棒毆打，卻永遠記得父親帶她去買糖葫蘆的回憶，更說「愛是沒有選擇的」。

稍晚，該名網友又發出一則貼文，表示自己困惑為何原本愛自己的父親會在染上賭癮後變得有暴力行為，好幾次想要恨父親，卻做不到，自承無法忘記父親「還沒壞掉的樣子」，包含一起比力氣、吃火鍋、看煙火等回憶，更下結論道，「爸爸，我的愛是即使你不要，我也愛你的那種愛」。

有網友也分享自己與家人的疙瘩，「小時候寫母親節卡片給母親，過沒幾天在垃圾桶發現我的卡片，那年之後就再也沒送過她母親節卡片了」、「我爸雖然不打我，但小時候他都反反覆覆的進出監獄一次都沒照顧過我，然後在裡面寫信回來都只是要錢，出來後只會惹一堆事回來，雖然我們住一起，但我從來都不理他的事，甚至於不跟他有對話，算是自我隔離的一種」、「我上次寫信給我爸是他在監獄裡，因為他寄信說要我寄老花眼鏡給他，每七天的面會我都有去，寄菜、買物資，卻怎樣都比不上沒去的其他兄弟姊妹，他們比較好」。

也有網友給予原po安慰與建議，「親情不等於愛」、「此時此刻LINE的父親節特效顯得有夠諷刺，辛苦妳了，不是妳的錯，抱抱妳」、「去尋找真正願意愛妳的人，不關乎血緣或利益，他們將會付出一切去愛妳，然後妳也會從他們身上學到該怎麼去愛自己。祝妳幸福，祝妳清醒，祝妳前程似錦」、「隔空抱抱您，從來愛情裡單向的愛，大家通常都會建議看開向前走，其實原生家庭也是一樣的，只是您可能還需要用上一生來治癒自己，由衷希望您能幸福」。

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