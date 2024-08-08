快訊

日九州宮崎規模7.1強震傳災情 2機場急封跑道！航廈內玻璃碎滿地畫面曝光

奧運跆拳道／離場時行走不便！羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

花蓮下午5:36規模4.4地震！最大震度3級 9縣市有感

他苦惱妻要求「賣掉限量模型轉投資名牌包」 網建議：自己賺的自己花

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發文表示老婆要求自己把限量的模型拿去退，將原本的錢拿來投資名牌包。示意圖／ingimage
網友發文表示老婆要求自己把限量的模型拿去退，將原本的錢拿來投資名牌包。示意圖／ingimage

每個人對投資的定義與方式都不一樣，有些人喜歡買名牌精品、有些人喜歡搜集公仔模型。有網友在臉書上發文，表示老婆要求自己把限量的模型拿去退，將原本的錢拿來投資名牌包，讓他不禁上網提問：現在的夫妻相處模式都是這樣嗎？

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，說自己的老婆買了要價21萬元的名牌包，卻要他把搶到的限量公仔拿去退貨，還說「買包是投資，買模型只是浪費錢」，自婚後開始家中的錢就由老婆掌管，一天只給自己200元，讓原PO忍不住發問：「現在夫妻的相處模式真的都是這樣嗎？」

貼文一出引發網友們熱議，部分網友認為，不論是名牌包還是公仔模型都是浪費錢，若沒有成功轉手賣出，都只能叫做「收藏」而已。「公仔增值空間大、包包也有市場行情」、「不管買包還是買模型，說投資基本都是自我催眠，絕大多數狀況是買給自己爽的，也許少數會有增值情況，但還是不如傳統的投資工具」。

而針對老婆不讓原PO購買模型的問題，網友們紛紛力挺原PO，認為自己花的錢由自己賺取才是最健康的關係。「不要互相干涉，不是皆大歡喜」、「老婆賺的錢買包，老公賺的錢買模型。各自向自己愛的方向努力，生活只會更好」、「各買各的，那種你買我不能買的，一律建議離婚」、「自己的錢怎麼買都合理，沒有什麼合理不合理，如果你們本來就有閒錢，就公平處理」。

有網友仔細分析了二手市場的行情，提到「名牌包」除非是數量稀有的限定款，否則使用過後就成為了磨損消耗品，而能夠穩定增長的才叫做投資，例如說股票、不動產、絕版簽名球等。

價值觀 名牌包 婚姻 理財 財產

延伸閱讀

影／貴婦落抽獎圈套砸130萬買不到名牌包 詐團5個月入帳600萬

黑澀會美眉黃以欣賣假名牌包 余皓然昔幫推薦今嘆「貪念破壞信任」

素顏跳水被封「中國最美女星」 王麗坤被爆捲富商詐騙案辦離婚

素顏跳水被封「中國最美女星」 王麗坤被爆捲富商詐騙案辦離婚

相關新聞

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

「愛是沒有選擇的」 被家暴卻仍記父親送的糖葫蘆 她長大送卡片遭嫌煩拒看

今日是父親節，日前有一名網友在社交平台上貼出一張照片，照片是她與父親聊天內容的截圖，該名網友於訊息表示有寄信給父親，卻遭到父親傳訊要求她做為子女應該為父親著想別煩他，讓該名網友感嘆「愛是沒有選擇的」，並指出即使小時候被父親家暴，仍一直珍視父親對她好的回憶。

他苦惱妻要求「賣掉限量模型轉投資名牌包」 網建議：自己賺的自己花

每個人對投資的定義與方式都不一樣，有些人喜歡買名牌精品、有些人喜歡搜集公仔模型。有網友在臉書上發文，表示老婆要求自己把限量的模型拿去退，將原本的錢拿來投資名牌包，讓他不禁上網提問：現在的夫妻相處模式都是這樣嗎？

因考研提分手…男友無法兼顧學業愛情讓她心碎哭泣 網揭答案：心已離去

學生時代的愛情世界裡，除了要培養彼此的感情，處理好各自的課業也是很重要的。一名女網友發文求助，稱自己的男友因要考研的關係跟她提分手，雖在溝通之後並沒有分手，但她深思熟慮後還是決定彼此先冷靜一段時間，並詢問網友「講完之後我覺得我快碎了，我們到底應不應該分開？」

「仍希望他用嘴砲迎接我回家」她淚憶過世阿公 真摯文字藏洋蔥

親人去世時的痛苦是很多人無法承受的，在經歷傷痛後，往往需要長時間才能恢復過來。一名女網友發文分享阿公去世時所經歷事物和傷痛，化為文字展現在網友眼前，文字細膩且真誠，讓網友紛紛落淚，「這個屋子空蕩蕩的，到處都曾經有過他們的痕跡，但又似乎都找不到了…」。

沉迷遊戲還逼女兒練功！她曝母「啃小」過往 嘆：為何活過半百無法領悟

現代習慣把不工作、在家靠父母養的小孩稱為「啃老族」，但如果是靠小孩養的父母，又會被稱為什麼呢？一名女網友發文感嘆，自己的媽媽長久以來「啃小」的過往，並發出感嘆，「這些我在年紀輕時就能理解的道理，為什麼有人活過半百了卻永遠無法領悟。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。