因考研提分手…男友無法兼顧學業愛情讓她心碎哭泣 網揭答案：心已離去

學生時代的愛情世界裡，除了要培養彼此的感情，處理好各自的課業也是很重要的。一名女網友發文求助，稱自己的男友因要考研的關係跟她提分手，雖在溝通之後並沒有分手，但她深思熟慮後還是決定彼此先冷靜一段時間，並詢問網友「講完之後我覺得我快碎了，我們到底應不應該分開？」

一名女網友在Dcard發文，稱自己今年大二升大三，男友是她的第一任男友，前幾天因為考研的事跟他吵架，男友表示大三的課很多他還要準備考研，很少時間能陪原PO，因此提出分手，並且還說原PO很聰明沒有他成績能更好、還是很喜歡原PO，考研結束再把原PO追回來之類的話。當下原PO十分錯愕，哭著告訴男友不想分開，在一番溝通後才暫時解決。

原PO表示，儘管男友透露提分開是氣話，因原PO生氣時會使他念書受到影響，但原PO想了幾天後，「還是沒辦法接受他給我打的預防針」，因為男友要她習慣課業很忙之後，會很少關心她，並且既然男友這麼「輕易」講出要分開的話，那麼會不會之後遇到什麼矛盾或困難，都要提分手呢？「不就要從頭再哭一遍？而且傷害還是兩倍的又再回到我身上」。

原PO坦承，她其實真的很喜歡男友，他是一個很溫柔脾氣也很好的人，就算原PO脾氣很差，也都會體諒她，不跑夜店、不菸不酒，更沒什麼異性朋友，完全不擔心他會劈腿，「希望各位有戀愛經驗的網友給我一點建議」。

此文一出，大多網友均認為無法兼顧學業只是男友的「藉口」，「沒有追回來這事，喜歡就不會放手然後再追回來這種鳥邏輯，喜歡，只會一直抓著，他沒那麼喜歡妳了，跟考試無關」、「藉口吧，真的喜歡妳的人才不會放過任何可以陪在妳身邊的機會」、「分手吧，妳的直覺是對的，這種事有一次就有兩次，他只把妳當談戀愛的對象而已，沒有把妳放到人生規劃裡」。

此外，也有網友分享自己的經驗，勸原PO體諒男友，「我男友最近幾個月也在準備考試，我們是遠距離，前陣子算是有遇到類似的問題，但冷靜想過也跟他談過以後，覺得他那陣子真的是工作唸書兩頭燒」、「我覺得比起認為對方不在乎妳了（不再保證回妳、提出分手），我更傾向覺得他是被考試逼垮了」。