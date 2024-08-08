快訊

龜記傳含尖銳塑膠碎片！危機處理讓網轟「想把錯推給消費者」 公司回應

憲法法庭律師費一次看！有人獨領80萬、有人當義工

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報範圍再擴大

因考研提分手…男友無法兼顧學業愛情讓她心碎哭泣 網揭答案：心已離去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文求助，稱自己的男友因要考研的關係跟她提分手，雖在溝通之後並沒有分手，但她深思熟慮後還是決定彼此先冷靜一段時間。圖／ingimage
一名女網友發文求助，稱自己的男友因要考研的關係跟她提分手，雖在溝通之後並沒有分手，但她深思熟慮後還是決定彼此先冷靜一段時間。圖／ingimage

學生時代的愛情世界裡，除了要培養彼此的感情，處理好各自的課業也是很重要的。一名女網友發文求助，稱自己的男友因要考研的關係跟她提分手，雖在溝通之後並沒有分手，但她深思熟慮後還是決定彼此先冷靜一段時間，並詢問網友「講完之後我覺得我快碎了，我們到底應不應該分開？」

一名女網友在Dcard發文，稱自己今年大二升大三，男友是她的第一任男友，前幾天因為考研的事跟他吵架，男友表示大三的課很多他還要準備考研，很少時間能陪原PO，因此提出分手，並且還說原PO很聰明沒有他成績能更好、還是很喜歡原PO，考研結束再把原PO追回來之類的話。當下原PO十分錯愕，哭著告訴男友不想分開，在一番溝通後才暫時解決。

原PO表示，儘管男友透露提分開是氣話，因原PO生氣時會使他念書受到影響，但原PO想了幾天後，「還是沒辦法接受他給我打的預防針」，因為男友要她習慣課業很忙之後，會很少關心她，並且既然男友這麼「輕易」講出要分開的話，那麼會不會之後遇到什麼矛盾或困難，都要提分手呢？「不就要從頭再哭一遍？而且傷害還是兩倍的又再回到我身上」。

原PO坦承，她其實真的很喜歡男友，他是一個很溫柔脾氣也很好的人，就算原PO脾氣很差，也都會體諒她，不跑夜店、不菸不酒，更沒什麼異性朋友，完全不擔心他會劈腿，「希望各位有戀愛經驗的網友給我一點建議」。

此文一出，大多網友均認為無法兼顧學業只是男友的「藉口」，「沒有追回來這事，喜歡就不會放手然後再追回來這種鳥邏輯，喜歡，只會一直抓著，他沒那麼喜歡妳了，跟考試無關」、「藉口吧，真的喜歡妳的人才不會放過任何可以陪在妳身邊的機會」、「分手吧，妳的直覺是對的，這種事有一次就有兩次，他只把妳當談戀愛的對象而已，沒有把妳放到人生規劃裡」。

此外，也有網友分享自己的經驗，勸原PO體諒男友，「我男友最近幾個月也在準備考試，我們是遠距離，前陣子算是有遇到類似的問題，但冷靜想過也跟他談過以後，覺得他那陣子真的是工作唸書兩頭燒」、「我覺得比起認為對方不在乎妳了（不再保證回妳、提出分手），我更傾向覺得他是被考試逼垮了」。

兩性關係 分手 男友 研究所

延伸閱讀

分手有多傷心就表示當初有多開心！ 作家：人生沒有誰能陪誰走到最後一刻

女精心打扮去男友家竟數次被臨時放鳥 網分析：他根本不愛妳

母單27年…寂寞內向女嘆「非戀愛能解決」 網給建議：不一定要找男友

明明AA制…她怨男友嫌2平價餐廳很貴不願意去 網群勸：可以放生了

相關新聞

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

他苦惱妻要求「賣掉限量模型轉投資名牌包」 網建議：自己賺的自己花

每個人對投資的定義與方式都不一樣，有些人喜歡買名牌精品、有些人喜歡搜集公仔模型。有網友在臉書上發文，表示老婆要求自己把限量的模型拿去退，將原本的錢拿來投資名牌包，讓他不禁上網提問：現在的夫妻相處模式都是這樣嗎？

因考研提分手…男友無法兼顧學業愛情讓她心碎哭泣 網揭答案：心已離去

學生時代的愛情世界裡，除了要培養彼此的感情，處理好各自的課業也是很重要的。一名女網友發文求助，稱自己的男友因要考研的關係跟她提分手，雖在溝通之後並沒有分手，但她深思熟慮後還是決定彼此先冷靜一段時間，並詢問網友「講完之後我覺得我快碎了，我們到底應不應該分開？」

「仍希望他用嘴砲迎接我回家」她淚憶過世阿公 真摯文字藏洋蔥

親人去世時的痛苦是很多人無法承受的，在經歷傷痛後，往往需要長時間才能恢復過來。一名女網友發文分享阿公去世時所經歷事物和傷痛，化為文字展現在網友眼前，文字細膩且真誠，讓網友紛紛落淚，「這個屋子空蕩蕩的，到處都曾經有過他們的痕跡，但又似乎都找不到了…」。

沉迷遊戲還逼女兒練功！她曝母「啃小」過往 嘆：為何活過半百無法領悟

現代習慣把不工作、在家靠父母養的小孩稱為「啃老族」，但如果是靠小孩養的父母，又會被稱為什麼呢？一名女網友發文感嘆，自己的媽媽長久以來「啃小」的過往，並發出感嘆，「這些我在年紀輕時就能理解的道理，為什麼有人活過半百了卻永遠無法領悟。」

明明AA制…她怨男友嫌2平價餐廳很貴不願意去 網群勸：可以放生了

有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她表示平常與男友消費是採AA制，但男友仍然覺得「爭鮮」跟「築間」很貴，這樣的生活品質，讓她有考慮想要結束這段感情。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「好奇葩！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。