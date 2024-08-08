「仍希望他用嘴砲迎接我回家」她淚憶過世阿公 真摯文字藏洋蔥

親人去世時的痛苦是很多人無法承受的，在經歷傷痛後，往往需要長時間才能恢復過來。一名女網友發文分享阿公去世時所經歷事物和傷痛，化為文字呈現在網友眼前，文字細膩且真誠，讓網友紛紛落淚，「這個屋子空蕩蕩的，到處都曾經有過他們的痕跡，但又似乎都找不到了…」。

一名女網友在Dcard發文，稱兩周前老家的外勞清晨六點打給她，一開始因為工作勞累的關係，她還覺得有點煩，直到外勞緊張地說外公叫不起來，原PO才瞬間清醒從床上跳起來，什麼都沒整理就匆匆地出門，焦急地趕往醫院。在為情況緊急的阿公按壓心臟，按壓到300下時，原PO才發現不斷落下的眼淚落到他的衣服上，胸口漸漸失去了溫度。

原PO握著阿公皺巴巴冰冷的手，忍著不斷溢出的眼淚，打電話給家人辦後事，「打電話給爸爸的時候我忍不住放聲大哭」。守靈夜時，剛好是颱風天，整晚呼嘯的風聲讓原PO以為是阿公在哭，整晚眼淚都止不住，看著棺材裡的阿公，原PO表示「真的好想要緊緊抱著他，我真的不敢面對他就這樣子不見了…」。

阿公的遺照選了一張穿西裝很帥笑得很開朗的照片，那是原PO記憶中最喜歡的阿公。遺照擺上的那晚，爸爸飯也不吃，只是靜靜地聽佛經折蓮花，接著跪在靈堂看著阿公照片許久，把他扶到一旁時，爸爸才突然抱住原PO，哭著說「他沒有爸爸媽媽了」，原PO當下也哭著說：「還有我跟媽媽，你還有姑姑叔叔這些弟弟妹妹，爸爸你要堅強，你不能倒，你倒了媽媽怎麼辦，你說過要當媽媽的靠山」。

直到現在，阿公已經在供桌上等著百日等著對年了，原PO還是沒辦法釋懷，她不願意相信老家已經沒人居住，有種錯覺，感覺阿公還活著，還是會希望「回去可以看到阿公打開門用嘴砲在迎接我」、「阿公活生生的站在我面前很健康無憂無慮的樣子」，但一切都變了，阿公阿嬤都不在了，什麼都沒有了。

此文一出，真摯的文字讓無數網友落淚，也有網友分享經驗鼓勵原PO走出傷痛，「看到好難過，很懂你這感覺，外婆走了之後，每次回去都有一種好不真實的感覺，以前那個都會在廚房的身影，還有關心的問候都沒了」、「我外婆去世已經三年了，每次回去我內心還是會感到難過」、「阿公脫離病痛的身體去天上找阿嬤了，孩子！會一天比一天好的！」。