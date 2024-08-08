明明AA制…她怨男友嫌2平價餐廳很貴不願意去 網群勸：可以放生了

有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她表示平常與男友消費是採AA制，但男友仍然覺得「爭鮮」跟「築間」很貴，這樣的生活品質，讓她有考慮想要結束這段感情。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「好奇葩！」

原PO透露，她30歲的男朋友覺得「爭鮮」跟「築間」很貴，不願意帶她去吃。她覺得如果平常很常吃，覺得貴可以理解，但每個月一餐有超過200元的次數，不超過2次，像這樣的生活品質「是不是可以考慮結束了」，況且兩人還是AA制。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「好摳門的人」、「活在遠古時代？」、「現在有地方一餐可以不超過200喔？」、「現在一餐隨便兩個人都超過300」、「好小氣喔！也不是都他出，為什麼這麼小氣」、「不如來當我女朋友，隨便一餐都500起」、「這種奇葩你還敢要」。

還有不少網友力勸原PO，「快逃啊」、「可以放生了」、「不要浪費青春了」、「下一個會更好」、「價值觀不同，還是趁早分開吧」、「不能留，這種婚後的錢，絕對會打結」、「真的可以分了，以前就遇過這樣的人」、「不是爭鮮跟築間的問題，是你男友的問題」、「分一分吧，價值觀不合很痛苦，以後你會感謝這些鄉民的勸導跟自己的果決的」。