全家都反對！孕婦不想生天秤座寶寶 名醫傻眼「不可能」…網發現原因爆笑

不少人會研究占星學，因此與人相處時也會特別留意對方的星座。婦產科醫師蘇怡寧近日收到一名孕婦的訊息表示，不想生下天秤座寶寶，於是想提早生產，令他不禁直呼，「我不可能答應這種事」，有網友發現原因後爆笑，「怎麼會想Diss天秤呢？」。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，一名孕婦表示，想提早生產，不想要寶寶是天秤座的「很不OK」，她自己是處女座，認為處女座很好。孕婦也轉達家人，蘇醫師囑咐，38周後才能生，但家人全投反對票，「看來我哥的天秤座給他們很大壓力耶」，他一看相當傻眼，「我不可能答應這種事，我不可能容許你寶寶變成處女座，不服來戰」。

有網友發現蘇怡寧就是「天秤座」不禁爆笑，「怎麼會想要Diss天秤呢？蘇醫師就是天秤，得罪方丈還想走」、「他們應該要先查查，蘇董您是什麼星座，才說這些話才對」、「她們不知道蘇媽媽是天秤座嗎」。

網友紛紛表示，「身為水瓶投天秤一票，天秤是巨星雲集星座耶！不小心就生個劉德華、金城武之類，造福人間～真好」、「本處女座推廣大使名言：你們看不慣處女座是你們的問題」、「我覺得處女座中年人像肖仔且愛批評，天秤座中年人則是雙面人情緒化」、「我差點就要生處女座了，最後成功生成獅子，雖然脾氣差了點，但我很滿意」、「天秤座怎麼了？帥哥美女一堆的星座耶！」、「我自己是處女座，但我一點都不希望我的小孩是處女座欸」。

不過，有網友認為寶寶的健康比星座更重要，「小孩自己會選出生時間，媽媽不要想太多啦，當年我女兒預產期是天蠍座，後來早產到直接跨過天秤座變成處女座了」、「我兒也天秤座！健康生產比什麼星座都重要啦」、「寶寶健康才是重要的吧？？這位媽媽腦袋怎麼了？星座有這麼重要嗎」、「星座很重要嗎？健健康康不是宗旨嗎？」、「每個星座都有優點，寶寶健康最重要，支持38周後才能生！」。