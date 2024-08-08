沉迷遊戲還逼女兒練功！她曝母「啃小」過往 嘆：為何活過半百無法領悟
現代習慣把不工作、在家靠父母養的小孩稱為「啃老族」，但如果是靠小孩養的父母，又會被稱為什麼呢？一名女網友發文感嘆，自己的媽媽長久以來「啃小」的過往，並發出感嘆，「這些我在年紀輕時就能理解的道理，為什麼有人活過半百了卻永遠無法領悟。」
一名女網友在Dcard發文，稱自己從小家境並不好，低收入戶房子都是租的，爸爸入獄的關係，原PO從小就靠著獎學金貼補家用，姐姐也半工半讀養家。然而從國中開始，媽媽心臟病需要開刀，什麼事都不能做（除了抽菸以外），她也開始不做家事、沉迷線上遊戲，還逼當時高中的原PO幫她練功，時常碎碎念，「勸導」子女打掃家裡，讓原PO相當無奈。
後來原PO靠自己長大，工作賺到的錢也會固定給家用，爸爸也會固定拿一份薪水回家，但媽媽的身體又出了各種狀況需要開刀，有次在跟醫生排膝蓋開刀的日子時，原PO向媽媽表示那天是他考大學的最後幾天，不料媽媽卻回他：「會怎樣嗎？」
七年前，原PO的媽媽中風，除了像以前一樣上班賺錢以外，還要花費更多的心力照顧媽媽，然而媽媽卻永遠都不滿足，說出了一些情勒的話，如「你們以為給錢就叫照顧了嗎，我每天只能待在家」，但現在還是覺得原PO他們給的生活費不夠，甚至到處裝可憐跟別人借錢。
原PO感嘆，媽媽的不幸是揮霍錢財和健康造成的，為何長大後，還要壓榨他們的勞動成果呢？現在原PO也當媽媽了，她表示，「如果我只有一百元，我會拿它來買食物餵飽我孩子，而不是拿它去買菸；如果我有時間，我是陪伴我的孩子學習跟玩耍，不是用來沉迷線上遊戲」，感嘆為何有人活過半百卻永遠無法領悟這個道理呢？
此文一出，網友紛紛指責原PO媽媽的行為，並安慰原PO，「辛苦了，看完你的經歷只想好好抱抱你。很多時候人生就是這樣，我們只能要求自己不要這樣對待我們的孩子」、「直接切割，每個月給合理的錢不用再多接觸了」、「少聯絡吧」。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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