母單27年…寂寞內向女嘆「非戀愛能解決」 網給建議：不一定要找男友

找伴侶對每個人來說都是需要謹慎的事，除了相貌以外，個性合不合得來也是重要因素之一。一名年近30歲的女網友發文求助，她再過幾天就要生日，但完全沒有談過戀愛，個性的關係讓她很難認識男人，而單身時間長了讓她感到寂寞、無助。對此，熱心網友建議「可以先增加興趣相投的朋友」。

一名女網友在Dcard發文，稱自己即將邁入30歲，但從來沒有談過戀愛，在學生時期有喜歡過人，也被追求過，透過觀察周圍人的態度，原PO自認為長相不差，但從小她就在精神壓力很大的環境成長，光保持理智就很累，「沒有能付出的愛，也沒有能回報別人感情的自信」。

後來壓力源走後，原PO開始嚮往有男友的生活，期待為生活帶來色彩與生機，無奈已經27歲了，生活圈小又封閉，個性使然也不太敢參加陌生活動，不喜歡太多人的場合，很難對人產生好奇，就算有聊天對象，也維持不了多久。

原PO接著表示，她開始反思交友目的，「如果說是為了填補空虛，或是想找情緒的出口，那好像也不是多健康的心態啊」，她偶爾會覺得很寂寞、無助想哭，並且不覺得是找個男友就能解決的。

此文一出，不少網友鼓勵原PO，並發表如何交友的建議，「有考慮過先交一些朋友嗎？不一定要男友，嘗試去傾訴自己真實的想法，也許妳並沒有自己想的這麼糟」、「要思考你交男友的出發點到底是什麼，希望是要能夠越來越好」、「可以先找到聊天頻率相近的人」、「妳要開心點，走出負面，不然就算真遇到愛妳的人，也會被妳逼走」。

也有網友分享自己的經驗，希望原PO不要想太多，「才27，我都母單30了，我還覺得我是正常人，純粹就是社交圈太小，我都不急了」、「妳跟大叔我當年好像耶，也是母單快30，沒談戀愛，沒性行為，只是我不是什麼壓力源長大」、「哈哈哈我和你一樣27母單哈哈哈哈，就這樣吧我好像覺得，也改不了什麼」。