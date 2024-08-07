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「父親節」存在感特別低？ 大票男網友苦笑：卑微的爸爸

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為父親節好像沒有母親節那麼熱門，好像很多人不記得這個節日。示意圖／ingimage
有網友認為父親節好像沒有母親節那麼熱門，好像很多人不記得這個節日。示意圖／ingimage

一年一度的父親節即將到來，許多人會選擇帶家人去餐廳吃飯亦或者是買禮物回家。就有網友發文表示困惑，父親節好像沒有母親節那麼熱門，好像很多人不記得這個節日，想訂的餐廳竟然也都還有位置，與母親節有極大的對比。

一名網友在PTT論壇以「沒人發現父親節都沒有母親節熱門嗎！」為題發文，表示以往母親節來臨前夕，許多人返鄉慶祝，到處都人擠人，熱門餐廳也訂不到位，而明明父親節就是明天，餐廳居然還有不少空位，「和母親節相比根本就整個廢到笑啊！」

此篇文章一出引起熱議，網友們紛紛認為，「因為父親只要負責付清就好了」、「當然啊！爸爸的要求就是放我一個人生活」、「這反映家庭中的地位」、「因為爸爸地位最低」、「卑微的爸爸」、「父親表示：母親節花我的錢，父親節還是花我自己的錢？」

也有網友表示，男生通常不喜歡過節，儀式感對他們來說太麻煩了，「有時間給我喝茶就是最棒的父親節」、「能夠自己在家清閒的睡一天就好」、「你要爸爸付錢過自己的節」、「媽媽會靠北，爸爸不會」、「爸爸只會想要放空一天，不需要大餐」。

父親節

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