姊夫帶狗食給女兒吃...單親媽一招反擊 結局曝光網讚翻：做得好

與親朋好友開玩笑時，需拿捏分寸，避免踩到對方地雷。近日，一名女網友在「匿名公社」透露，姊姊與姊夫經常拿快過期的食物給她，某次姊夫竟拿一包狗飼料，並開玩笑稱「可以給妳女兒吃」，讓原PO非常生氣。

原PO透露，她是一名單親媽媽，目前和女兒、媽媽同住一屋，而姊姊全家只要一有空，就會跑來自己家吃吃喝喝。她指出，姊姊平時很喜歡說，「妳們兩個老女人住一起有伴」，因此拒絕將媽媽接回家住。

此外，姊姊與姊夫還時不時拿家中不要的食物給原PO，並稱「孝敬媽媽」，不過實際上，大部分食物都是快過期或已經過期的。原PO表示，自己並沒有養狗，但姊夫卻在某天把寵物狗不吃的飼料帶到她家，自以為幽默地說，「可以給妳女兒吃，反正我家的嘎逼（寵物狗）也是我兒子」，一旁的姊姊則跟著笑出來。

之後原PO越想越生氣，便在吃晚餐時，往姊夫的碗裡放了一把狗飼料，結果對方立刻爆氣，讓她忍不住怒嗆，「所以我女兒是狗？我也只是開玩笑啊，不行嗎？」

文章底下，許多網友稱讚原PO，「幹得好」、「妳做得好，給妳按讚」，並指責姊姊與姊夫的行為，「應該要拒絕往來」、「去妳家白吃白喝，還這麼白目，臉皮真厚」、「直接跟她（原PO姊姊）說：不歡迎他們來蹭飯，看了噁心」、「這種不尊重別人的人，也不值得別人尊重」。