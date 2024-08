他搭火車見一現象「探討到父權社會」 女網友們感嘆引共鳴

近幾年來性別平等的議題時常被搬上檯面討論,社會上許多女性變得勇於爭取自己的權利、權力與空間。有網友分享自己在搭乘火車時,觀察到座位隔壁的女性做出了一些舉動,讓他思考著女性在社會上的空間是否被壓縮。

一名網友在Threads上發文,表示自己某天在炎熱的天氣下爆汗搭乘台鐵,搭車時隔壁靠窗坐了一名女性,那名女性在他入座之後快速把原本靠在扶手上的手肘抽回貼緊自己身側,並將自己的膝蓋併攏且朝向他的反方向,整個人像是往車窗方向縮起來的感覺,動作僅在兩秒內完成,讓原PO很難不去注意到。

原PO文章內也提到,自己完全能夠理解該名女性為何這麼做:男性的開腿文化佔據很多他人的座位空間,尤其某些男性,似乎巴不得把腳開到180度一般的大敞自己雙腿,卻全然不知自己壓縮他人空間。至於這個社會為何壓縮到女性空間?在父權教育中女性被期待溫柔禮讓內斂和氣,不被鼓勵直接衝突;滿多人在遇到這樣的情況會選擇退讓,久而久之成為一個下意識的「習慣」。

「乘車大約十幾分鐘之後,隔壁女性滿明顯的放鬆下來,沒那麼蜷縮;我不確定跟我把腳控制在範圍內、手不碰扶手、保持距離有沒有關係。」但他認為,女性對於「陌生男性」突然靠近的下意識躲閃、恐懼、防備,與日常生活中各式各樣的暴力案件有關,有些女性會憤怒說not all men but always man,也有很多女性分享自己被騷擾、被跟蹤、被各種型態暴力對待、被不當搭訕的經歷,這些其實都反映著女性的生存空間正在被壓縮⋯⋯。

「我可以說,所有的男性都是父權陽剛文化的受害者,只是有沒有機會/練習覺察。」針對部分網友充滿共鳴的留言,原PO也回應道,每個人都會有屬於自己的身體空間界線,如何在有限的空間內盡量讓自己與陌生人都相對不那麼緊繃,的確是需要觀察與琢磨的。