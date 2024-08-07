快訊

眼鏡男爬進冷藏櫃…驚動衛生局前往稽查 好市多自主下架飲品

新北跑到新竹…紅衣嬤失蹤警苦尋4天 「小黑」今尋獲全身赤裸的她

他搭火車見一現象「探討到父權社會」 女網友們感嘆引共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示搭乘火車時有讓自己的腳擺放在座位範圍內。圖／擷取自Threads
原PO表示搭乘火車時有讓自己的腳擺放在座位範圍內。圖／擷取自Threads

近幾年來性別平等的議題時常被搬上檯面討論，社會上許多女性變得勇於爭取自己的權利、權力與空間。有網友分享自己在搭乘火車時，觀察到座位隔壁的女性做出了一些舉動，讓他思考著女性在社會上的空間是否被壓縮。

一名網友在Threads上發文，表示自己某天在炎熱的天氣下爆汗搭乘台鐵，搭車時隔壁靠窗坐了一名女性，那名女性在他入座之後快速把原本靠在扶手上的手肘抽回貼緊自己身側，並將自己的膝蓋併攏且朝向他的反方向，整個人像是往車窗方向縮起來的感覺，動作僅在兩秒內完成，讓原PO很難不去注意到。

原PO文章內也提到，自己完全能夠理解該名女性為何這麼做：男性的開腿文化佔據很多他人的座位空間，尤其某些男性，似乎巴不得把腳開到180度一般的大敞自己雙腿，卻全然不知自己壓縮他人空間。至於這個社會為何壓縮到女性空間？在父權教育中女性被期待溫柔禮讓內斂和氣，不被鼓勵直接衝突；滿多人在遇到這樣的情況會選擇退讓，久而久之成為一個下意識的「習慣」。

「乘車大約十幾分鐘之後，隔壁女性滿明顯的放鬆下來，沒那麼蜷縮；我不確定跟我把腳控制在範圍內、手不碰扶手、保持距離有沒有關係。」但他認為，女性對於「陌生男性」突然靠近的下意識躲閃、恐懼、防備，與日常生活中各式各樣的暴力案件有關，有些女性會憤怒說not all men but always man，也有很多女性分享自己被騷擾、被跟蹤、被各種型態暴力對待、被不當搭訕的經歷，這些其實都反映著女性的生存空間正在被壓縮⋯⋯。

「我可以說，所有的男性都是父權陽剛文化的受害者，只是有沒有機會／練習覺察。」針對部分網友充滿共鳴的留言，原PO也回應道，每個人都會有屬於自己的身體空間界線，如何在有限的空間內盡量讓自己與陌生人都相對不那麼緊繃，的確是需要觀察與琢磨的。

女性主義 性別 性平

延伸閱讀

約女網友吃飯對方突卸妝 他嚇「怎麼辦？」網大笑：你出局了

桃園龍岡砲指部前交通亂...屢遭檢舉罰款惹民怨 議員會勘下月有解

影／總統府將召開氣候變遷委員會議 環團對議題聚焦方向表示憂慮

大陸推網號網證...學者批「編戶齊民」 文章遭刪除、永久禁言

相關新聞

姊夫帶狗食給女兒吃...單親媽一招反擊 結局曝光網讚翻：做得好

與親朋好友開玩笑時，需拿捏分寸，避免踩到對方地雷。近日，一名女網友在「匿名公社」透露，姊姊與姊夫經常拿快過期的食物給她，某次姊夫...

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

「父親節」存在感特別低？ 大票男網友苦笑：卑微的爸爸

一年一度的父親節即將到來，許多人會選擇帶家人去餐廳吃飯亦或者是買禮物回家。就有網友發文表示困惑，父親節好像沒有母親節那麼熱門，好像很多人不記得這個節日，想訂的餐廳竟然也都還有位置，與母親節有極大的對比。

他搭火車見一現象「探討到父權社會」 女網友們感嘆引共鳴

近幾年來性別平等的議題時常被搬上檯面討論，社會上許多女性變得勇於爭取自己的權利、權力與空間。有網友分享自己在搭乘火車時，觀察到座位隔壁的女性做出了一些舉動，讓他思考著女性在社會上的空間是否被壓縮。

女精心打扮去男友家竟數次被臨時放鳥 網分析：他根本不愛妳

好不容易排假想來場浪漫約會，男友卻一直爽約，妳能接受嗎？一名女網友在Dcard上發文分享，自己已經和男友分手了，因為每一次好不容易約成的約會，男友都沒放在心上，明明約好看電影卻因為要參加德州撲克大賽爽約，讓原PO十分不悅，標題直接寫下「拜託隨意取消約會的人去死」。

單身大姑暗示「為孩花錢不該省」 她火大：別用手段情勒我們

父母總是想給孩子最好的，但也得依經濟狀況量力而為。一名女網友在臉書靠北公婆抱怨，單身的大姑拿了一個「對自己省吃儉用給小孩最好的」影片給她看，看完她只覺得超級火大，直言「希望單身的親人玩玩小孩就好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。