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女精心打扮去男友家竟數次被臨時放鳥 網分析：他根本不愛妳

聯合新聞網／ 綜合報導
女子埋怨好不容易約成的約會，但男友都沒放在心上。示意圖／Ingimage
女子埋怨好不容易約成的約會，但男友都沒放在心上。示意圖／Ingimage

好不容易排假想來場浪漫約會，男友卻一直爽約，妳能接受嗎？一名女網友在Dcard上發文分享，自己已經和男友分手了，因為每一次好不容易約成的約會，男友都沒放在心上，明明約好看電影卻因為要參加德州撲克大賽爽約，讓原PO十分不悅，標題直接寫下「拜託隨意取消約會的人去死」。

原PO強調自己所謂的「隨意取消約會」，指的是「突然犯懶」、「有別的局更想去」等，而非臨時有大事或工作要務而爽約。原PO因為工作休假不固定還有兼職，所以跟男友很難頻繁見面，錯過就要順延幾週至一兩個月。男友工作相對彈性但也偶爾因為突然客戶約見面，而中止約會。她表示自己「從來沒有一次」跟男友約見面取消過，但男友總是有各種理由取消見面，而且理由都很荒唐，像是「我今天很累」、「我好像感冒，喉嚨很痛，不怕被傳染就來」、「忘了明天要參加德州撲克大賽」等，誇張的理由讓她忍不住分手。

分手的導火線是男友說又感冒了、喉嚨痛，原PO原本回覆「沒關係」，男友卻又說「妳感冒的話，我不負責喔！」，馬上激起原PO的怒火。原PO抱怨因為要見面，特地約除毛還去角質，很少化妝還特地畫了妝，還去置物櫃深處把性感睡衣、內褲找出來，花了一堆時間和心思卻換來男友爽約和隨意的回覆，她直言「超不爽的」、「上了一整天的班，還要趕末班公車去找他」、「神經病，快去看醫生啦」。

不少有類似遭遇的網友表示深有同感，「好幾次我甚至化完妝、弄好頭髮、燙好衣服，他跟我說他不想出門了」、「google看路況很塞」、「突然不想出門」、「前男友也是，覺得這是不遵守承諾的表現，答應的約會應該要盡可能達成，他後來劈腿了…」、「前男友也是這樣！出發前我好像拉肚子～」。

有網友分析直言，「看起來就沒把妳放心上啊，還好分手了，找一個會珍惜妳的吧」、「很多細節能看出一個人」、「他沒有很想見妳」、「肯定有正宮或小三」、「他感覺根本不愛妳」、「他沒那麼喜歡妳，所以沒見也沒差」。

兩性關係 分手 情侶 約會

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